總統為國手加油 盼東京奧運奪牌數超越里約

總統蔡英文（右）14日在桃園出席健走活動，提出政府近年來對體育選手的照顧，她期勉明年東京奧運的奪牌數，要超越里約奧運的奪牌數。（桃園市政府提供）中央社記者邱俊欽桃園傳真 108年12月14日

（中央社記者邱俊欽桃園14日電）總統蔡英文今天出席健走活動時表示，國人都可以感受到運動選手帶給國人的感動，她也提出政府近年來對體育選手的照顧，更盼望明年東京奧運的奪牌數，要超過里約奧運的奪牌數。

蔡總統今天參加「LOVE TAIWAN！總統為選手打氣、全民為台灣加油」健走活動，向所有選手加油打氣。

總統說，國人都可以感受到運動選手帶給國人的感動，現在台灣奧運選手正積極準備明年東京奧運，也希望所有選手都能積極備戰，準備要為台灣贏得最好的成績，同時也期勉「在東京奧運中的奪牌數，一定要超越里約奧運奪牌數」。

蔡總統說，選手要有好的成績，不只是選手努力，政府也全力打造最適合體育發展的環境，做所有選手堅強的後盾，而政府在近3年多已經逐步增加預算，投入改善運動環境等設施，其中包括在前瞻計畫中，整合的民間的力量，全方位強化體育環境。

她談到，政府編列大筆預算，提供教練跟選手客製化的服務跟訓練，希望幫每一個選手爭取在奧運亮相的機會，也都希望所有的選手，在人生每個階段都得到充裕的支持，因此政府積極落實基層選手的輔導跟照顧，強化獎助機制，包括提供學雜費、生活照護、課業輔導，這幾年政府也頒發超過新台幣7億5000萬的國光體育獎助學金，讓運動員得到更多的支持。

總統也說，會再進一步加強體育署的組織功能，加強國際賽時的預算比例，也會提供更優惠的減稅誘因，鼓勵運動員，共同為台灣培育更多優秀的選手。（編輯：卞金峰）1081214