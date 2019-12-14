高中鋁棒聯賽 穀保平鎮15日爭冠

（中央社記者謝靜雯台北14日電）高中棒球聯賽（鋁棒組）4強賽，穀保家商打線發揮，以9比7擊敗鶯歌工商、晉級冠軍戰，力拚鋁棒聯賽2連霸；平鎮高中投手群發揮水準，以8比1擊敗大理高中，將與穀保爭冠。

108學年度高中棒球聯賽（鋁棒組）4強賽，穀保家商今天與鶯歌工商交手，兩隊攻勢互有往來，3局打完兩隊4比4戰成平手，穀保4局靠著黃柏叡、黃愷敲安帶起攻勢，攻下3分超前，5局再有攻勢，多添2分保險分，取得9比4領先。

鶯歌6、7局反攻，將比數追至7比9落後，穀保後援投手賴沅晏投到手指破皮退場，楊峻豪接手登板，守住2分領先，率隊拿下勝利。

穀保昨天8強賽與台東體中打到延長PK賽才分出勝負，今天4強賽也贏得不輕鬆，教練鄭志強表示，此批高一球員比較多，過去比較少面對高張力大賽，「相信這是他們學習機會很好的經驗。」

高中棒球聯賽至93學年度改制後，穀保家商分別在95學年度、105學年度、107學年度鋁棒組比賽拿下冠軍，明天冠軍戰，將拚2連霸、隊史鋁棒聯賽第4冠。

平鎮高中今天4強賽與大理高中交手，平鎮高中投打俱佳，先發投手黃祈哲5局僅被敲2支安打，投出4次三振，莊竣凱、陳勇良、林詔恩依序後援登板，僅因守備失誤失掉1分非責失分，平鎮連5場比賽投手群0責失分、表現亮眼。

平鎮高中全場敲出10支安打，第一棒曾子祐單場5打數敲出4支安打，貢獻2分打點，扮演稱職開路先鋒角色，平鎮總教練吳柏宏表示，此批球員打擊穩定，只要投手有壓制，就有機會拿下比賽勝利。

月初剛結束的黑豹旗全國高中棒球大賽，冠軍戰也是穀保家商與平鎮高中交手，平鎮高中順利拿下冠軍，此次鋁棒聯賽冠軍戰再碰頭，吳柏宏表示，球員陣容不同，「還是要穩紮穩打，避免失誤。」（編輯：管中維）1081214