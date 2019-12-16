MLB響尾蛇出手 5年25.6億簽下強投邦賈納

（中央社舊金山15日綜合外電報導）美國多家媒體報導，美國職棒大聯盟MLB舊金山巨人王牌左投「瘋邦」邦賈納（Madison Bumgarner）將以5年8500萬美元（約新台幣25.6億）加盟亞利桑那響尾蛇。

生涯11年都效力巨人隊、至今擁有3枚世界大賽冠軍戒的邦賈納如今將轉戰響尾蛇隊。

法新社報導，30歲的邦賈納自初登板以來，即被視為大聯盟最可靠的投手之一，並幫助巨人拿下2010年、2012年和2014年世界大賽冠軍。

邦賈納自2009年加入巨人以來，生涯289場出賽，繳出119勝92敗、自責分率3.13的成績。

他今年球季結束後投入自由球員市場，受到洛杉磯道奇等球隊的關注，最後落腳響尾蛇。

美聯社報導，邦賈納將加入響尾蛇左投芮伊（Robbie Ray）、楊恩（Alex Young）、右投凱利（Merrill Kelly）和李克（Mike Leake）的先發輪值行列。芮伊邁入最後一年合約，可能成為交易籌碼。

另外，克里夫蘭印地安人已將兩度榮獲美國聯盟賽揚獎的強投克魯柏（Corey Kluber）交易到德州遊騎兵。

為了換來克魯柏，遊騎兵交易後援投手克拉斯（Emmanuel Clase）和中外野手德西爾（Delino DeShields Jr.）至印地安人。

33歲的克魯柏在大聯盟9個球季都效力印地安人，他曾3度入選明星賽，並於2014年和2017年榮獲美國聯盟賽揚獎。克魯柏大聯盟生涯共投出98勝58敗，自責分率3.16，並送出1461次三振。

克魯柏今年球季僅先發7場，因5月1日迎戰邁阿密馬林魚時遭遇強襲平飛球，造成他右手臂骨折且整季報銷，本季留下2勝3敗、自責分率5.80的成績。（譯者：吳昇鴻/核稿：盧映孜）1081216