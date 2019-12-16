富邦U18明日之星 劉基鴻看好李灝宇開轟實力

第2屆富邦U18明日之星大賽22日將在新莊棒球場舉行，中職味全龍隊劉基鴻16日說，他看好平鎮高中學弟「怪力男」李灝宇（圖）可以贏得全壘打大賽，李灝宇預計也將扛明星藍隊中心棒次。（富邦金控提供）中央社記者謝靜雯傳真 108年12月16日

（中央社記者謝靜雯新北16日電）富邦U18明日之星大賽，味全龍隊劉基鴻，去年全壘打大賽1轟之差不敵「大魔王」林益全，此次看好平鎮學弟「怪力男」李灝宇可勝出，李灝宇和林子豪預計扛藍白明星隊中心打線。

第二屆富邦U18明日之星大賽，將於22日在新莊棒球場舉行，集結現階段國內青棒頂尖好手共42人，分明星藍、白兩隊交手，另也安排全壘打大賽。

上一屆比賽， 當時讀平鎮高中的野手劉基鴻，在全壘打大賽中對決中職富邦悍將隊「大魔王」林益全，以1轟之差落敗，但表現獲林益全讚賞，劉基鴻也成為今年中職季中選秀狀元，被中職味全龍隊選進。

劉基鴻回憶去年參加比賽，「氣氛很不一樣，休息室凝聚力很好，因為來自全國各隊的隊友把不同風格帶入，可以學習到其他球員的小細節，看到優點就想模仿」，比賽的重點不是勝負，球員更能放手打。

至於此次比賽，劉基鴻看好平鎮高中學弟「怪力男」李灝宇可以贏得全壘打大賽，李灝宇預計也將扛明星藍隊中心棒次。

野手除了李灝宇外，今年U18世界盃青棒賽中華冠軍隊班底，穀保家商王順和、平鎮高中林子豪、台東體中林政華等人表現值得期待，林子豪將代表明星白隊出賽，具有中長程火力；此外台東體中野手謝毅、黃霆杉，大理高中重砲李展毅，平鎮高中董子恩等人，也都是賽事焦點。（編輯：李亨山）1081216