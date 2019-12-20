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被王貞治風範感動挺棒球 彭誠浩談40年緣落淚

最新更新：2019/12/20 13:51

（中央社記者謝靜雯台北20日電）彭誠浩獲頒「旭日小綬章」，好友王貞治到場觀禮，王貞治說，若沒有彭誠浩這類領導者在各國推動棒球，棒球不可能發展。回想與王貞治結緣，彭誠浩落淚說：「他沒有忘記台灣。」

世界棒壘球總會（WBSC）第一副會長、亞洲棒球總會會長彭誠浩獲日本政府頒發「旭日小綬章」，是台灣棒球界第一人，也是首名非球員授勳的棒球界人士，今天授勳儀式，「世界全壘打王」王貞治也到場。

王貞治表示，他和彭誠浩是40年的好友，彭誠浩可以授勳，代表他對棒球界的貢獻令日本政府肯定，「彭誠浩是很純粹的人，對棒球有無比的熱情，甚至可以為此奉獻生命」。

王貞治也說，彭誠浩為了台灣棒球不惜投入自己的資產，「世界各國都需要有他這類的領導者，才能推動棒球在各地成長，他的功績被肯定，我很替他開心」。

彭誠浩回憶與王貞治結緣，是在自己38歲時擔任台北市棒委會主委期間，當時王貞治在讀賣巨人隊當教練，彭誠浩遞上名片，王貞治特地為了他將記者室清空，與他交談約20分鐘，那份感動深深影響彭誠浩。

彭誠浩談起往事激動落淚，「我看到了王貞治的風範，真的很敬佩，也感受到他對台灣的熱愛，他沒有忘記台灣」。當時的彭誠浩在心中默默下定決心，「我要為台灣棒球奉獻，盡自己最大的心力」。（編輯：張雅淨）1081220

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