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與學長林凱威返校 陳聖平曾在多明尼加遇挫折

最新更新：2019/12/21 12:43

（中央社記者楊啟芳新竹21日電）旅美選手林凱威、陳聖平今天一起回母校新竹成德中學指導學弟，陳聖平曾因到多明尼加移地訓練心情不好，不過之後反省改變心態，明年將與林凱威一起春訓，他希望能一起加油。

「國泰My Way林子偉棒球精進計畫」今天到新竹市成德中學舉辦，由林子偉擔任總教練，搭配成德職棒校友林凱威、陳聖平，將棒球技巧及經驗傳承給小朋友。

林凱威、陳聖平都是成德中學校友，林凱威於2015年加入美職響尾蛇隊，陳聖平則是於今年畢業後，也加盟響尾蛇隊。林凱威笑說，之前曾送釘鞋給學弟陳聖平過，「因為覺得他很不錯。」當時收到鞋子時，陳聖平也笑說：「很爽啊，其他人都一直來碰。」

對於學弟跟著自己的腳步到響尾蛇隊，林凱威指出，「我們個性滿像的，就把這樣的個性帶去美國就好，心態不能有太大變化，不然會有東西擋住自己的感覺。」

陳聖平剛到美國時，由於工作簽證還沒辦好，球隊先送他去多明尼加，與同隊的台灣選手林家正一起移地訓練。林凱威爆料，當時陳聖平心情很不好，甚至一度想哭。

陳聖平則說：「因為那邊環境跟美國差很多，一開始想說為什麼球隊要叫我來這，但學長說不能有這種心態，球隊是希望我能維持比賽感覺，代表是看重我，所以我也有反省過，將心態調整好。」

明年初兩人將一起春訓，陳聖平指出，希望能身體健康打完第1年美職球季，也希望能學到很多經驗、英文，「跟學長一起春訓、一起加油，感情愈來愈好。」林凱威也說，希望能健康、不要受傷，把教練指派的工作做好，並把在世界12強賽的經驗帶去美國。（編輯：葉俐緯）1081221

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