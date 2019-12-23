日職球隊對陳鴻文有興趣 悍將：看條件不能賤賣

中職富邦悍將隊投手陳鴻文今年季後行使旅外球員權利，悍將領隊蔡承儒（右3）23日表示，日職球團有初步接觸，但買斷金等條件還需再討論。中央社記者謝靜雯攝 108年12月23日

（中央社記者謝靜雯台北23日電）中職富邦悍將隊投手陳鴻文今年季後行使旅外球員權利，悍將領隊蔡承儒表示，日職球團有初步打招呼，但買斷金等條件還需再討論，要符合球員和球團的預期，「不可以賤賣」。

陳鴻文10月底宣布行使旅外球員權利，據了解在世界12強賽期間就有日職球隊表達對陳鴻文有興趣，悍將領隊蔡承儒表示，確實有聽到消息，日職有興趣球團已初步打招呼，但針對買斷金等條件都還在溝通。

蔡承儒表示，王柏融去年行使旅外球員權利，成功加盟日職火腿隊，拿到不錯的條件，目前有1支日職球隊與悍將正式接觸，表達對陳鴻文有興趣，但還需要看開出的條件是否符合球隊與球員的預期，「不可以賤賣，這對生態也不好」。

至於悍將隊與副領隊陳金鋒合約，蔡承儒表示，目前持續談約，陳金鋒續留的機會大，職務內容是否調整，確定後一併對外公布。悍將隊洋投羅力談約狀況，蔡承儒說，「以羅力的身手，我們當然希望把他留下來」。

悍將隊預計明年1月13日開訓，中華職棒今天領隊會議確定明年球季開幕戰為3月14日，開幕首戰在桃園棒球場由中信兄弟與樂天桃猿交手，3月15日桃園棒球場賽事由富邦悍將與樂天桃猿交手，兄弟隊則回到主場台中洲際棒球場，迎戰統一獅隊。（編輯：張雅淨）1081223