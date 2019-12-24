HBL陳力生飆7記三分球 率南山逆轉勝光復

（中央社記者龍柏安高雄24日電）HBL南山高中2年級主控陳力生今天全場飆進7記三分球，轟下最高的32分，率領球隊克服最多15分落後，終場90比79後來居上，逆轉擊敗光復高中。

108學年度高中籃球聯賽（HBL）今天在高雄巨蛋與高雄中學兩地開打，南山與光復皆是上季4強班底，今年複賽首役就狹路相逢，光復上半場最多取得15分領先優勢，可惜下半場被陳力生的三分攻勢扭轉戰局吞敗。

陳力生今天出賽37分19秒，三分球11投中7，除轟下最高的32分，外帶有7籃板、3助攻與2抄截，且比賽中他頻頻在三分線後1至2大步開火，精準火力也讓對手臣服。

單場飆進7顆三分球，陳力生承認今天手感不錯，但高雄巨蛋空間感和一般的小型場館完全不同，因此連他都有些訝異，自己能在複賽的第一場比賽就飆進這麼多顆三分球。

至於比賽中的大號三分球，陳力生則透露，平常就有在練，南山教頭許時清也說，只要機會創造出來，當然會釋放開火權，他也承認：「如果沒有陳力生的大號三分，恐怕很難突破光復的區域防守。」

陳力生今年8月左踝韌帶撕裂，11月預賽前才歸隊，當時他3場比賽場均僅有6.7分，如今他傷勢痊癒大半，也總算找回自己場上節奏與手感。（編輯：張雅淨）1081224