彭政閔舉辦首場自傳簽書會 銷量已破3萬本

中職中信兄弟隊退役球星「恰恰」彭政閔（中）推出自傳「證明自己：彭政閔」，28日在台北舉行簽書會，吸引粉絲到場力挺，進場時受到夾道歡迎，彭政閔並與粉絲們擊掌致意。中央社記者林俊耀攝 108年12月28日

（中央社記者楊啟芳台北28日電）中信兄弟副領隊彭政閔今天舉辦首場自傳簽書會，吸引超過1000名球迷到場支持，目前實體銷量已經超過3萬本，彭政閔表示，希望明年能學習到更多，來教育給年輕球員。

彭政閔於今年球季後退休，結束19年職棒生涯，日前確定明年新球季接下中信兄弟副領隊兼農場主管，轉任球團行政職。彭政閔於9月發行首本自傳「證明自己：彭政閔」，並於今天舉辦首場簽書會，據聯經出版社指出，有可能是唯一的一場。

簽書會於今天下午舉行，限量發放800張號碼牌，有球迷從今天凌晨就開始排隊，現場吸引超過1000名球迷到場，一睹彭政閔的風采。

彭政閔說：「感謝大家一年來的支持和鼓勵，希望大家明年會更好，希望明年能夠學習到更多，畢竟是新的身分開始，成為更好的自己，能讓自己有機會學到更多東西，來教育給年輕球員。」

「證明自己：彭政閔」由自身視角出發，回顧32年棒球路上的人生風景，從少棒到業餘成棒時期的點滴、參與國際賽事的深刻回憶、如何克服傷病陰霾、球隊的輝煌與遺憾等，道出他的觀察與體悟。

自傳開賣超過3個月，聯經出版社總編輯胡金倫表示，目前實銷已經超過3萬本，且光今天簽書會就賣出好幾百本，甚至暢銷到國外，他說：「現在這本書在泰國曼谷的紀伊國書店，排行第10名。」（編輯：張芷瑄）1081228

中華職棒中信兄弟隊退役球星「恰恰」彭政閔（前右）28日在台北出席「證明自己：彭政閔簽書會」，與粉絲近距離互動。中央社記者林俊耀攝 108年12月28日

中華職棒中信兄弟隊退役球星「恰恰」彭政閔（前左4）28日在台北出席自傳簽書會，吸引大批民眾到場參與，彭政閔並與現場粉絲合影留念。中央社記者林俊耀攝 108年12月28日

甫卸下球員身分，目前確定接下中職中信兄弟隊副領隊兼農場主管的彭政閔（右），28日在台北出席自傳簽書會，簽書時與小球迷們互動。中央社記者林俊耀攝 108年12月28日