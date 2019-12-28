邱駿威投打二刀秘武 富邦U18高雄市晉8強

2019年新北富邦國際城市U18棒球邀請賽，高雄市隊28日與台中市隊交手，高雄邱駿威投打有表現，高中首安出爐且後援4局好投，率隊以8比5拿勝。中央社記者謝靜雯攝 108年12月28日

（中央社記者謝靜雯新北28日電）2019年新北富邦國際城市U18棒球邀請賽，高雄市隊今天與台中市隊交手，邱駿威投打有表現，重拾球棒當「秘密武器」，高中首安出爐，後援4局好投，率隊8比5拿勝、晉級8強。

新北富邦國際城市U18棒球邀請賽，高雄市隊今天與台中市隊在新莊棒球場交手，高雄市隊將「秘密武器」邱駿威排入先發打序，打第6棒、指定打擊，邱駿威國中時期為新生國中青少棒隊中心棒次，升上高中後，高一專職投手，今年暑假升上高二，才重新練打。

邱駿威今天首局敲出高飛犧牲打，貢獻1分打點，7局敲出高中生涯首安。高雄市隊總教練李來發表示，邱駿威國中時期就投打俱佳，揮棒速度快，「他是我們的秘密武器」。

邱駿威今天在第6局登板，當時無人出局、壘上有人，但他連續被抓2次投手犯規，心情也稍受影響。他在第7局開始回穩，越投越順手，今天總計投4局，被敲2支安打，投出5次三振、無責失分。

今年富邦U18新莊球場的賽程，執法是由職棒裁判支援。李來發表示，業餘和職業還是有點落差，尤其對高中球隊來說，學生球員技術上還不純熟，職棒裁判比較嚴格，連抓了2次投手犯規，也讓球員心情大受影響，還好球員們都很爭氣。

邱駿威表示，投球和打擊都很喜歡，雖然恢復練打時間不長，但已慢慢找回國中時的打擊感覺，未來還是希望先朝投手定位發展。邱駿威今天後援出賽，最快球速145公里，目前生涯最快球速可至149公里。

高雄市隊今天擊敗台中市隊，確定以分組第2名晉級8強，8強決賽將於明天開打，高雄市隊首戰將與新北白隊交手。（編輯：屈享平）1081228