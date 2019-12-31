樂天教練團亮相 曾豪駒劉榮華打造新氣象

中華職棒樂天桃猿隊31日舉行教練團見面會，接下一軍教頭重任的曾豪駒（前左4）表示，很感謝Lamigo及樂天的信任；二軍總教練劉榮華（前左3）則說，會做好一軍的後盾。中央社記者張新偉攝 108年12月31日

（中央社記者楊啟芳台北31日電）中職樂天桃猿隊今天舉行教練團見面會，從跨年開始樂天將正式接手球隊，接下一軍教頭重任的曾豪駒表示，很感謝Lamigo及樂天的信任；二軍總教練劉榮華則說，會做好一軍的後盾。

日本樂天企業將於明年開始正式接手經營桃猿隊，前總教練洪一中轉戰富邦悍將，郭建霖、吳俊良也離開球隊，教練團成員做出些許更動，一軍由原打擊教練曾豪駒領軍，二軍則是前悍將教練劉榮華領軍，昨天已經公布一、二軍教練團陣容。

樂天桃猿隊今天召開教練團見面會，領隊劉玠廷表示，「今天是Lamigo Monkeys法理上最後一天，午夜過後正式邁入另一個紀元，想要感謝洪總（洪一中）、郭教練（郭建霖）、吳教練（吳俊良），他們都在這支球隊10年以上，有這麼好的成績，獻上最誠摯的感謝」。

球團共同總經理川田喜則表示，明天開始將正式成為樂天桃猿，目標是打造球迷喜愛的球隊，「Lamigo是非常強的球隊，我們承接Lamigo的實力和資源，會為了總冠軍不斷努力，希望可以和球迷一起享受明年的總冠軍」。

新科總教練曾豪駒指出，未來會盡量保持同儕之間的競爭力，並提升板凳的厚度、重視二軍養成階段。他也說：「很感謝Lamigo這16年來的栽培，以及樂天球團這麼信任，賦予我這個工作，未來會帶領球隊創下好成績，繼續加油。」

今年球季末遭到悍將不續約的劉榮華，在曾豪駒大力推薦下，加入樂天成為二軍總教練，他表示，「當我接到富邦不續約隔2天，樂天就來跟我接洽，很榮幸能加入這個大家庭，我會發揮畢生所學，做好教練團的後盾，幫助年輕球員養成」。（編輯：張芷瑄）1081231