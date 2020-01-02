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冬季青年奧運 中華隊參賽人數創新高

最新更新：2020/01/02 16:57

（中央社記者黃巧雯台北2日電）2020年第3屆冬季青年奧林匹克運動會1月9日至22日將在瑞士洛桑與聖莫里茲舉行，中華隊這次共14人參賽，創歷屆新高，教育部長潘文忠今天出席授旗典禮，並頒發加菜金。

中華隊這次在洛桑青年冬季奧運，分別在冰球、雪車、滑冰、雪橇、滑雪項目，取得14席參賽資格，相較前2屆僅各4名選手參加，今年參賽人數突破歷史新高。

潘文忠今天出席洛桑青年冬季奧運代表團授旗典禮，並頒發加菜金，他表示，台灣位處於亞熱帶地區，在客觀條件上，發展冬季競技運動具有一定的難度，但台灣選手們依舊能在自然環境的限制下，克服訓練上的困難，並爭取參加國際競賽的機會，令人感動與驕傲。

代表團部分成員已先於去年底搭機前往進行賽前訓練，其餘成員將於1月5日起陸續出發，展開為期14天的賽事，潘文忠也提醒代表團成員到當地後，注意氣候調適，並期許選手們能在比賽時發揮潛力，創造更好的成績，讓世界各國看見台灣。

今年46歲的兩屆奧運跆拳道示範賽金牌陳怡安，這次擔任代表團的總領隊，她形容心情像當新手爸媽一樣，既興奮、又期待與緊張。

「一直以來都是以選手身分被照顧，也要學著當爸媽了。」陳怡安表示，才知道以前當選手是在爸媽呵護、期待下長大，現在作為爸媽最重要的任務，就是在吃、住、交通、比賽、訓練等各方面，把選手照顧到最好。

這次冬青奧籌委會首次規劃於2個地區舉辦賽事及規劃選手村，中華隊參賽冰球、滑冰及滑雪項目屬於洛桑賽區，而雪橇及雪車項目則在聖莫里茲賽區舉辦。（編輯：葉俐緯）1090102

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