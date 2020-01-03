楊志翔求穩定爆米花敲首安 楊志龍鼓勵闖職棒

第4屆爆米花棒球聯盟4強季後賽3日開打，合作金庫成棒隊野手楊志翔敲出此次賽會個人首安，關鍵安打一棒送回2分，幫助球隊扳平比數。中央社記者謝靜雯攝 109年1月3日

（中央社記者謝靜雯台北3日電）合作金庫成棒隊野手楊志翔是中職中信兄弟隊投手楊志龍的弟弟，去年暑假從文化大學畢業後沒有投入選秀，他坦言想要「穩定生活」，今天爆米花安打開張，關鍵追平安增添自信。

第四屆爆米花棒球聯盟4強季後賽今天開打，採雙敗淘汰制。合作金庫成棒隊首場比賽與台北興富發隊交手，合庫比賽前半段一路落後，9局靠著高飛犧牲打追回1分，楊志翔敲出此次賽會個人首安，關鍵安打一棒送回2分，幫助球隊扳平比數，將比賽逼入延長賽。

23歲的楊志翔在文化大學時期多次入選成棒中華隊、培訓隊，但去年暑假畢業後沒有投入中職選秀，選擇到合作金庫隊。楊志翔坦言，哥哥和家人很支持他投入選秀，「但我可能比較缺乏自信，也想要追求穩定的生活」，所以選擇到業餘社會隊磨練。

楊志翔今年賽前爆米花例行賽總計13打數沒有敲出安打，爆米花首安出爐就是關鍵一擊，他表示先前打擊狀況不好，可能也是太過想要表現，給自己壓力大、反而綁手綁腳，今天上場前告訴自己，有沒有安打沒關係、盡力就好。

心態調整好，安打跟著出爐，楊志翔表示，這支安打對自信心有很大的幫助，至於之後會不會再考慮投入中職選秀，也沒有把話說死，「看表現再評估」。（編輯：吳協昌）1090103