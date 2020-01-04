更多編輯台推薦新聞：
NBA飛人卡特橫跨4個十年 將成史上第一人
運動

NBA飛人卡特橫跨4個十年 將成史上第一人

台北101點燈悼黑鷹殉職將士 幕後推手是海軍中校劉佳志
政治

台北101點燈悼黑鷹殉職將士 幕後推手是海軍中校劉佳志

悼念沈一鳴 老長官淚憶：他為飛行努力練粗脖子
政治

悼念沈一鳴 老長官淚憶：他為飛行努力練粗脖子

圖解國會大選 政黨票投給誰比你想的還重要
互動專題

圖解國會大選 政黨票投給誰比你想的還重要

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
香港中聯辦主任王志民下台 前山西省委書記駱惠寧接任
首頁 / 運動

天使新帥：大谷翔平重拾二刀流後應增打數

最新更新：2020/01/04 17:29
洛杉磯天使新任總教練麥登表示，陣中日籍球星大谷翔平（圖）若今年能重拾投打「二刀流」，應該多增加他的打擊機會。（共同社提供）
洛杉磯天使新任總教練麥登表示，陣中日籍球星大谷翔平（圖）若今年能重拾投打「二刀流」，應該多增加他的打擊機會。（共同社提供）

（中央社洛杉磯3日綜合外電報導）美國職棒大聯盟MLB洛杉磯天使新任總教練麥登（Joe Maddon）表示，陣中日籍球星大谷翔平若今年能重拾投打「二刀流」，應該多增加他的打擊機會。

法新社報導，麥登曾於2016年帶領芝加哥小熊拿下睽違108年的世界大賽冠軍，而在他轉赴坦帕灣光芒與小熊執教前，一直在天使球團服務；去年10月麥登與小熊結束合作，與天使簽下3年總教練約再續前緣。

大谷翔平2018年10月接受「湯米約翰」（Tommy John）手術重建右臂韌帶，去年9月再接受手術治療左膝傷勢，預計大谷翔平今年3月新球季開打時就能如期上場打擊，但何時能重返投手丘尚無定論。

MLB官網刊出麥登訪問指出，他說在冬季會議時就提出，希望大谷傷勢痊癒後，在登板主投當天都繼續打擊，球隊可以取消DH，而在登板前、後一天，也繼續讓他擔任打者。

在天使的菜鳥年時，大谷被安排於週日登板，但在投球前一天、當天和後一天都不上場擔任打者，但麥登希望今年球季改變這項作法。

麥登說：「（以前作法）等於至少讓他一年少了50個打數，球迷難道會沒意見嗎？不要把球員當成陶瓷娃娃，他歷經了艱難的時刻，也熬過了復健，如今是繼續擔任棒球員的時候了…這個傢伙非常特別。」

麥登相信讓大谷在登板投球日繼續打擊是很合理的事，對大谷來說也不陌生，因為赴美前在日職北海道火腿鬥士隊期間，大谷就不時會在投球當天上場打擊。

25歲的大谷翔平已在大聯盟度過兩個球季，累計打擊率2成86，擊出40支全壘打、123分打點。投球方面，在2018年新人球季先發10場，共拿下4勝2敗，投手自責分率3.31，並送出63次三振。（譯者：陳彥鈞/核稿：陳亦偉）1090104

延伸閱讀
天使總教練評恢復到85% 大谷翔平復出打擊不遠大谷翔平安打結束球季 新人王熱門人選大谷翔平可恢復投球練習 今年有機會登板

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報