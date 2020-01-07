陳俊秀獲加薪至72萬 王溢正晉升50萬俱樂部

（中央社記者楊啟芳嘉義7日電）中華職棒樂天桃猿隊今天在嘉義縣棒球場開訓，並公布第一波談薪結果，陳俊秀今年月薪調升至新台幣72萬元，僅次於林泓育，名列球隊第二高薪；王溢正則是月薪52萬元，加入50萬俱樂部。

樂天桃猿隊與多名選手簽下複數約，主戰投手王溢正在去年季中已延長3年合約，今年月薪52萬，2021年至2022年分別是52萬元、55萬元。目前桃猿8名選手有複數年約，分別為王溢正、王躍霖、黃子鵬、林泓育、陳俊秀、林立、朱育賢、藍寅倫。

陳俊秀獲2年複數約，今年月薪72萬，2021年月薪達到80萬，今年在球隊僅次於林泓育75萬，位居第2高薪，明年則會與林泓育並列第一；林立簽下3年複數約，2020年月薪從14.5萬元升至29萬元，接下來2年月薪分別為35萬元以及40萬元。

余德龍加薪2萬元，2020年月薪為21萬元；林智平則是減薪3萬元，今年月薪20萬元；詹智堯減薪2萬元，月薪20萬元。

去年中繼王黃子鵬獲得2年約，2020年加薪7萬元至25萬元，2021年月薪則來到30萬元。王躍霖執行第3年合約，月薪40萬元；翁瑋均月薪自6萬元加至11萬元，為投手群中加薪幅度最高。

賴智垣加薪1萬元，本季月薪85萬元；林逸翔和黃偉晟今年月薪皆維持平盤，分別為9萬元與13.5萬元。蘇俊羽、林樺慶與林國裕皆月減薪2萬元，新球季月薪分別為8萬元、12萬元及14萬元。

對於這次的談約狀況，領隊劉玠廷表示，「因為俊秀是去年年度MVP熱門人選，表現一直很平穩，在球隊重要性很高，所以他很合適，反映在合約上。」至於林立也大幅加薪，劉玠廷說，他是球隊主戰三壘手，也有國家隊身手，是一種肯定。

桃猿隊談薪進度已經完成8成5，主力選手中去年新人王陳晨威、郭嚴文尚未談好，劉玠廷表示，今年整體薪水漲幅確定會超過10%。（編輯：張芷瑄）1090107