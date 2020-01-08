棒協：6搶1規格可能低於12強 只能帶24人

（中央社記者楊啟芳台北8日電）6搶1東京奧運最終資格賽將於4月開打，中華職棒和中華棒球協會已開過會，棒協秘書長林宗成表示，6搶1規格可能會比12強降一級，球員名單為24人。

6搶1資格賽目前確定的參賽球隊有中華隊、中國隊、荷蘭隊及澳洲隊，另外2支球隊為3月美洲區資格賽的2、3名，中華隊於4月1日首戰交手澳洲，一連打5天。為了因應6搶1賽事，中職提前於3月14日開打，6搶1期間停賽2週。

去年12月底中職和棒協已達成協議，6搶1賽事主辦權及參賽權皆由中職全包，不過和國際棒總的對口仍是棒協。棒協秘書長林宗成今天表示，目前已經和中華職棒開過一次會，主要是討論一些事務性的議題。

林宗成指出，現在國際棒總尚未確定要何時繳交球員名單，不過他說：「雖然國際棒總還沒說，但我認為6搶1的作業規格比起12強會降一級，不會有官辦熱身賽，球隊2天前到，比賽就直接開打。」

至於球員名單的部分，林宗成表示，若比照國際賽慣例，為比賽前1個月報名、繳交名單，6搶1資格賽即為3月1日報名，且最終名單人數並非為12強的28人，而是24人，影響將相當大。

中職秘書長馮勝賢則指出，和棒協開會時有詢問6搶1相關規範，「不過因為還有2隊沒有確定，而且現在是國際棒總過年休假期間，之後又換我們過年，有可能農曆年間還是要陸續與他們協調。」（編輯：張雅淨）1090108