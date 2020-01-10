悍將順利簽下羅力 找齊4洋投皆熟面孔

（中央社記者楊啟芳台北10日電）富邦悍將今天與洋投羅力、包林傑及伍鐸正式完成簽約，再加上日前已公布加盟的索沙，完成2020年4名洋將布局安排，皆為回鍋熟面孔，預計農曆年後將向悍將報到並投入春訓。

即將邁入在中職第8個球季的羅力（Mike Loree），每年均以穩定表現幫助球隊，累積1142局、84勝、964次奪三振的成績，17度得到投手個人紀錄獎座的肯定。

新球季羅力即將挑戰個人百勝與千次奪三振紀錄，他說：「相當興奮能再次與富邦簽約，我將竭盡所能幫助悍將與我們的球迷，拿下2020年總冠軍。」

包林傑（Ryan Bollinger）去年6月登錄悍將一軍，整季留下108局、6勝的成績，10.5的奪三振率是悍將投手群之最，季末參加澳洲職棒維持投球手感。

前一球季因傷勢影響表現的伍鐸（Bryan Woodall），在去年季中返美後持續調整身手，農曆年後再度來台參與悍將春訓，將拿出勝投王實力爭取進入開季名單。

悍將今天確定簽下的3名洋投，加上日前已經公布的索沙（Henry Sosa），成為繼中信兄弟之後，第2支4名洋將都到位的球隊，目前樂天桃猿隊僅確定與李茲簽約，統一獅則是預計只找3名洋將，尚未公布人選。

富邦悍將球團表示，在完成洋將布局後，將在13日展開春訓，並於農曆年後視洋投整體表現決定開季登錄名單。悍將指出，4名洋投去年聯手拿下28勝，經過前一球季磨合後，可望繳出更亮眼成績單，幫助球隊力拚隊史最佳成績。（編輯：張芷瑄）1090110