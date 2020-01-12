更多編輯台推薦新聞：
吳怡農謝票不談選北市 參選4個月政治行情翻紅
政治

吳怡農謝票不談選北市 參選4個月政治行情翻紅

美國學者觀選：開票過程感受台灣人民用生命護民主
政治

美國學者觀選：開票過程感受台灣人民用生命護民主

選後心情差 關掉電視少上社群助轉換情緒
生活

選後心情差 關掉電視少上社群助轉換情緒

一週大事／伊朗承認誤將烏克蘭客機擊落、哈利梅根宣布退居幕後
生活

一週大事／伊朗承認誤將烏克蘭客機擊落、哈利梅根宣布退居幕後

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動

潘威倫新球季挑戰兩大投手紀錄 要拚到40歲

最新更新：2020/01/12 20:06
中職統一獅隊「嘟嘟」潘威倫（中）今年繼續挑戰中職投手兩大紀錄，生涯2000局投球、150勝，只要健康出賽本季完成不是問題，潘威倫12日表示，身體狀況調整好，才能締造紀錄。中央社記者王騰毅攝　109年1月12日
中職統一獅隊「嘟嘟」潘威倫（中）今年繼續挑戰中職投手兩大紀錄，生涯2000局投球、150勝，只要健康出賽本季完成不是問題，潘威倫12日表示，身體狀況調整好，才能締造紀錄。中央社記者王騰毅攝　109年1月12日

（中央社記者謝靜雯台南12日電）統一獅隊「嘟嘟」潘威倫今年繼續挑戰中職投手兩大紀錄，生涯2000局投球、150勝，只要健康出賽本季完成不是問題，潘威倫表示，身體狀況調整好，才能締造紀錄。

潘威倫中職生涯17個球季，一直是獅隊倚重的先發投手戰力，近年因為傷勢影響出賽，去年球季23場先發出賽，投出8勝7敗，勝場數為近9個球季最多。潘威倫表示，近年與傷為伍，在賽前熱身會花更多的心思準備，也需要更了解自己的身體。

潘威倫去年傷後復出，訓練量需考量身體負荷，經過整季出賽，今年休季期間特別針對下半身訓練量做補強。統一獅隊代理總教練林岳平已經透露，若潘威倫在球季開打前狀況調整到百分百，將會扛起獅隊開幕首戰先發投手重任。

潘威倫是中職多項投手紀錄保持人，累計312場先發出賽、143勝、1938.1局投球數，都是中職之最，今年球季將挑戰生涯150勝、2000局投球，潘威倫表示，追求紀錄最重要的還是身體狀況調整好。

潘威倫3月將滿38歲，他表示，拚到40歲是目標，隨著年紀越來越長，身體會出現不一樣的變化，如何調適和維持好表現是重要的課題。至於新球季合約，他也提到複數年約對球員來說是不錯的選擇，但一切交給經紀公司處理。（編輯：張雅淨）1090112

中職統一獅隊12日在台南展開春訓，啦啦隊Uni Girls表演年度歌曲，熱舞帶動現場氣氛。中央社記者王騰毅攝　109年1月12日
中職統一獅隊12日在台南展開春訓，啦啦隊Uni Girls表演年度歌曲，熱舞帶動現場氣氛。中央社記者王騰毅攝　109年1月12日
地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報