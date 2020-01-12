潘威倫新球季挑戰兩大投手紀錄 要拚到40歲

（中央社記者謝靜雯台南12日電）統一獅隊「嘟嘟」潘威倫今年繼續挑戰中職投手兩大紀錄，生涯2000局投球、150勝，只要健康出賽本季完成不是問題，潘威倫表示，身體狀況調整好，才能締造紀錄。

潘威倫中職生涯17個球季，一直是獅隊倚重的先發投手戰力，近年因為傷勢影響出賽，去年球季23場先發出賽，投出8勝7敗，勝場數為近9個球季最多。潘威倫表示，近年與傷為伍，在賽前熱身會花更多的心思準備，也需要更了解自己的身體。

潘威倫去年傷後復出，訓練量需考量身體負荷，經過整季出賽，今年休季期間特別針對下半身訓練量做補強。統一獅隊代理總教練林岳平已經透露，若潘威倫在球季開打前狀況調整到百分百，將會扛起獅隊開幕首戰先發投手重任。

潘威倫是中職多項投手紀錄保持人，累計312場先發出賽、143勝、1938.1局投球數，都是中職之最，今年球季將挑戰生涯150勝、2000局投球，潘威倫表示，追求紀錄最重要的還是身體狀況調整好。

潘威倫3月將滿38歲，他表示，拚到40歲是目標，隨著年紀越來越長，身體會出現不一樣的變化，如何調適和維持好表現是重要的課題。至於新球季合約，他也提到複數年約對球員來說是不錯的選擇，但一切交給經紀公司處理。（編輯：張雅淨）1090112