洪一中首日領軍悍將 期許球員春訓打下基礎

中職富邦悍將隊13日在高雄開訓，總教練洪一中首日領軍，期許球員自信、自律和自強，春訓要非常努力打下基礎。中央社記者張新偉攝 109年1月13日

（中央社記者楊啟芳高雄13日電）中職富邦悍將隊今天在高雄市開訓，總教練洪一中首日領軍，期許球員自信、自律和自強，春訓要非常努力打下基礎；至於新球季安排，他說，還要觀察，先發輪值目前先以去年為主。

今年接任悍將教頭的洪一中在開訓儀式前，對全體球員喊話，強調春訓重要性，「春訓不要讓自己太舒服，之後有痠痛、傷痛也可以熬過去」洪一中也笑說：「今天第一天上班，有點興奮又緊張。」

今年代表字寫下「自」的洪一中對選手表示，以前的老闆曾勉勵他，運動員要自信、自律與自強，但自信和「臭屁」僅一線之隔，自強是要不斷精進，那就離成功不遠，希望春訓圓滿走到最後。

他說，目前對大部分悍將一軍成員都算熟，有些生面孔要透過春訓好好觀察、了解。

至於新球季規劃，洪一中表示，內野很多都要練，像球員蔣智賢、李宗賢，春訓時多練幾個位置，嘗試後找出適合陣容，「你能打就會找位置給你」。

他說，球員整體素質都很好，只差在定位較不清楚，會多問教練團意見；本土先發輪值安排部分，目前還停在去年印象，像陳仕朋、游霆崴與江國豪，還有2個月，「總是要安排出2個」。

悍將今年洋投都是熟面孔，分別為羅力（Mike Loree）、索沙（Henry Sosa）、伍鐸（Bryan Woodall）及包林傑（Ryan Bollinger）；洪一中表示，索沙實力穩定，實際比賽就知道。這些洋投不會有適應問題，熟悉中華職業棒球大聯盟打者是優勢，但棒球還是要看臨場表現。

羅力將邁入中職第8個球季，公元2012及2013年在Lamigo桃猿隊時期與洪一中同隊；洪一中說，羅力本來就很穩定，發揮平常水準就好，不用說有什麼特別演出，但羅力在中職較多年，打者可能會較熟羅力習性。（編輯：李明宗）1090113

中職富邦悍將隊13日在高雄開訓，總教練洪一中（前右）首日領軍，開訓儀式上，洪一中從領隊蔡承儒（2排左5）手中接下隊旗，並宣布新球季口號It's Time。中央社記者張新偉攝 109年1月13日