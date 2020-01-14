楊景惇與張淨惠直落二挺進印尼羽球大師賽32強

（中央社記者石秀娟雅加達13日專電）台灣羽球女將楊景惇、張淨惠擺脫最近的低潮，今天在BWF世界羽球巡迴賽超級500印尼大師賽以直落二擊敗印尼籍對手，挺進女雙32強。

楊景惇與張淨惠今天只花了33分鐘，就以21比12、21比12的直落二比數，輕鬆打敗印尼籍選手妮塔（Nita Violina Marwah）及普特里（Putri Syaikah）。

楊景惇賽後接受中央社記者訪問時指出，去年兩人出賽多場，年初狀況比較好，年中、年尾狀況較差進入低潮，「我自己在心態上有一些改變，自己有去想為什麼會這樣」，今天放得開，兩人的表現還不錯。

張淨惠指出，最近兩人狀況較差，但今天比賽前先特別看了對手的影片，並彼此討論，場上才發揮得比較好；「之前可能討論得不夠，有些卡關、瓶頸」，互相也有些摩擦，前陣子兩人找時間說出彼此的想法，大和解之後兩人在場上的心態目前都沒有問題。

面對接下來的比賽，楊景惇說，把自己發揮出來，「不管輸贏，發揮出來是最重要的」。

今天在印尼大師羽球賽出賽的台灣混雙楊博軒與胡綾芳、女單選手白馭珀以及女雙組合程琪雅與李芷蓁，都在32強資格賽中敗陣。（編輯：韋樞）1090114

台灣羽球女單選手白馭珀14日在BWF世界羽球巡迴賽超級500印尼大師賽出賽，不敵印尼對手。中央社記者石秀娟雅加達攝 109年1月14日

台灣羽球女將楊景惇（右）、張淨惠（左）14日擊敗印尼籍對手，挺進BWF世界羽球巡迴賽超級500印尼大師賽女雙32強。中央社記者石秀娟雅加達攝 109年1月14日

台灣混雙楊博軒（右）與胡綾芳（左）14日在BWF世界羽球巡迴賽超級500印尼大師賽出賽，不敵南韓對手。中央社記者石秀娟雅加達攝 109年1月14日