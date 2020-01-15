李洋王齊麟力拚3局 晉級印尼羽球大師賽男雙16強

（中央社記者石秀娟雅加達15日專電）台灣男雙組合李洋與王齊麟今天在BWF世界羽球巡迴賽超級500印尼大師賽力戰3局，擊敗南韓對手，晉級男雙16強。

李洋與王齊麟今天鏖戰56分鐘，以18比21 、21比19、21比18的成績，扳倒南韓選手姜敏赫與金載煥組合，比賽過程互有領先，贏得並不輕鬆。

王齊麟賽後接受中央社記者訪問時指出，對他來說，這個場館不好控制，風比較大，球較容易出界，要多注意力道與風向。加上對手都很有實力，打起來有點不相上下。

王齊麟說，下一場比賽要減少自己的失誤，進攻起來才比較有優勢。

李洋則指出，對手打得很有針對性，打得不錯，自己的狀況則不是太好，打起來有點綁手綁腳，因失誤多，讓對手的氣勢也打起來，整體來講，贏得非常艱辛。

在今天稍早的比賽中，台灣男雙組合廖敏竣與蘇敬恒不敵馬來西亞組合，無緣晉級16強。昨天台灣混雙組合李哲輝與許雅晴以及李洋與楊景惇都已晉級16強。（編輯：陳永昌）1090115

台灣男雙組合王齊麟（左）與李洋（右）15日在BWF世界羽球巡迴賽超級500印尼大師賽，力戰3局，擊退南韓對手，比賽贏得不易。中央社記者石秀娟雅加達攝 109年1月15日