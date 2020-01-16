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6搶1教練團高志綱入列 彭政閔王建民徵詢中

最新更新：2020/01/16 19:16
體育署16日公布中華隊6搶1最終奧運資格賽教練團部分名單，由高志綱（圖）擔任投捕教練。（中央社檔案照片）
體育署16日公布中華隊6搶1最終奧運資格賽教練團部分名單，由高志綱（圖）擔任投捕教練。（中央社檔案照片）

（中央社記者楊啟芳台北16日電）6搶1最終奧運資格賽今天於體育署公布中華隊教練團部分名單，分別為總教練洪一中、吳俊良、郭建霖、黃甘霖、高志綱，傳出可能的人選彭政閔、王建民等人，目前還在徵詢中。

2020年東京奧運棒球6搶1資格賽中華隊教練團公布記者會，今天於體育署舉行。中職會長吳志揚表示，這星期成功說服洪一中點頭接任總教練後，由總教練找教練團成員，經過選訓委員會同意，已經通過部分名單，不過幾個人選還在走程序。

目前確定的教練團成員，有總教練洪一中（富邦悍將）、首席教練郭建霖（富邦悍將）、投手教練吳俊良（富邦悍將）、外野守備教練黃甘霖（富邦悍將）、投捕教練高志綱（統一獅）。

據傳教練團名單還有彭政閔、陳江和、王建民及業餘教練吳思賢，不過吳志揚說：「教練團名單以最後公布為主，目前洪一中總教練屬意的教練，都在跟球團在溝通中，基本上沒有大問題。」

由於6搶1在4月初的比賽時間，可能和中信兄弟副領隊兼農場主管彭政閔出國進修的時間撞期，是否會加入中華隊教練團，棒協理事長、中信兄弟老闆辜仲諒說：「這個回答今天給我一點保留空間，我去努力看看。」

目前中華隊陣中可能不會有樂天桃猿隊教練，對此吳志揚說：「會再去做徵詢，就我所知4支球團都很願意配合。」（編輯：張雅淨）1090116

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