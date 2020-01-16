厚底跑鞋恐遭禁用 泳界過去也有鯊魚裝爭議

（中央社東京16日綜合外電報導）知名鞋廠一款號稱能增強跑者回彈力的「厚底」跑鞋引發爭議，傳出國際田徑總會可能下「禁穿令」。無獨有偶，過去游泳界也有類似爭議，就是號稱能減少摩擦力的「鯊魚裝」。

今年初日本「箱根驛傳」（日本道路接力賽）逾8成大學生跑者都穿著同款「厚底」跑鞋，引發關注。這款鞋同樣廣受世界頂尖跑者選用，傳出國際田徑總會有意禁止選手穿著。

日本讀賣新聞報導，這款鞋之所以引發爭議，主要是在鞋底加入碳纖維板，能增加跑步時的回彈力，讓部分田徑選手覺得「會造成不公平」，要求國際田徑總會調查。

日本每日體育報導，一款「厚底」跑鞋讓男女跑者締造馬拉松世界紀錄，席捲長跑界，多家英國媒體今天都報導，國際田徑總會很可能新設規則禁止跑者穿著。跑鞋裡使用的嶄新技術，讓穿著的跑者近年來都能在主要國際馬拉松賽事拿下好成績。

今年箱根驛傳總數10個區間，有7個區間紀錄被刷新，這款「厚底」跑鞋引領馬拉松及公路賽事邁向高速化。只不過，如果這款鞋真的在東京奧運前被禁用，勢必造成混亂，也讓喜好田徑的粉絲相當關注。

這個情況其實跟12年前發生在泳池的情況極為類似。在2008年北京奧運登場前，英國一間公司的高速泳衣「鯊魚裝」，讓不少選手屢創新紀錄；沒穿這套「鯊魚裝」的選手根本沒有競爭力，所以讓原本跟其他品牌簽有合約的選手，也不得不換上「鯊魚裝」。

就在外界關注焦點放在泳衣上時，日本游泳好手、日本蛙王北島康介，在2008年6月的日本游泳公開賽上穿著一件T恤登場，這件T恤上用日文、中文及英文寫著「是我在游泳」，想凸顯運動員才是左右成績的關鍵。

日本男子馬拉松紀錄保持人大迫傑的推文，也與北島康介當年的心聲有異曲同工之妙。穿著「厚底」跑鞋跑出2小時5分50秒紀錄的大迫傑說，「我們這些選手只是盡全力活用擁有的事物盡情奔跑，就只是這樣」，讓人感受到與當年北島相同的心境。

高速泳衣在北京奧運廣為各國選手使用，但從2010年起被禁用；根據英國媒體報導，國際田徑總會是否會禁用這款「厚底」跑鞋，這個月底可能就會有答案，也將備受關注。（譯者：黃名璽/核稿：陳亦偉）1090116