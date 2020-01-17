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殷格拉姆轟生涯新高49分 鵜鶘終止爵士10連勝[影]

最新更新：2020/01/17 16:38
NBA鵜鶘16日靠殷格拉姆（右）轟下生涯新高49分，以138比132終止爵士10連勝。（圖取自facebook.com/PelicansNBA）
NBA鵜鶘16日靠殷格拉姆（右）轟下生涯新高49分，以138比132終止爵士10連勝。（圖取自facebook.com/PelicansNBA）

（中央社紐奧良16日綜合外電報導）NBA鵜鶘的殷格拉姆和爵士的密契爾今天上演飆分秀，鵜鶘靠殷格拉姆轟下生涯新高49分，以138比132終止爵士10連勝。

除殷格拉姆（Brandon Ingram）轟下49分，前爵士中鋒費佛斯（Derrick Favors）今天有21分、11籃板的「雙十」成績，摩爾（E'Twaun Moore）為鵜鶘挹注16分，亞歷山大-沃克（Nickeil Alexander-Walker）攻下12分，傑克森（Frank Jackson）則獲10分，鵜鶘拿下近14場比賽的第10勝。

密契爾（Donovan Mitchell）轟下追平生涯最高分的46分，鮑格達諾維奇（Bojan Bogdanovic）為爵士攻下26分，戈柏特（Rudy Gobert）有17分、14籃板的「雙十」表現，克拉克森（Jordan Clarkson）、殷格斯（Joe Ingles）分別獲得15分、12分。

這場比賽，兩隊一路糾纏，在第4節時間剩下0.2秒時，殷格拉姆跳投得手，讓鵜鶘取得1分領先，此時鵜鶘菜鳥海斯（Jaxson Hayes）居然被吹犯規，爵士有機會靠戈柏特的罰球拿下勝利，但他兩罰僅1中，讓兩隊122比122平手。

兩隊打完4節難分勝負，延長賽鵜鶘費佛斯2罰中1，但爵士戈柏特兩罰全進、密契爾再砍進三分球，取得4分領先，但鵜鶘費佛斯、殷格拉姆接連取分，爵士自己也發生失誤，鵜鶘關鍵時刻靠穩定罰球拿下勝利。（譯者：李晉緯/核稿：陳政一）1090117

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