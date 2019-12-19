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殷格拉姆34分 鵜鶘終止隊史最慘13連敗

最新更新：2019/12/19 14:01
紐奧良鵜鶘靠著殷格拉姆（中）貢獻34分，以107比99擊敗明尼蘇達灰狼，終止13連敗的紀錄。（圖取自facebook.com/PelicansNBA）
紐奧良鵜鶘靠著殷格拉姆（中）貢獻34分，以107比99擊敗明尼蘇達灰狼，終止13連敗的紀錄。（圖取自facebook.com/PelicansNBA）

（中央社明尼阿波利斯18日綜合外電報導）靠著殷格拉姆（Brandon Ingram）34分襄助，紐奧良鵜鶘今天107比99擊敗明尼蘇達灰狼，總算結束隊史最差的13連敗，客場4連戰旗開得勝。

除了殷格拉姆表現傑出，哈勒戴（Jrue Holiday）為鵜鶘挹注18分，瑞迪克（J.J. Redick）添得12分，哈特（Josh Hart）、波爾（Lonzo Ball）各有11和10分表現。這是鵜鶘自11月21日以來首嚐勝利滋味。

灰狼方面，儘管魏金斯（Andrew Wiggins）砍下27分、科溫頓（Robert Covington）15分、迪恩（Gorgui Dieng）13分、葛蘭姆（Treveon Graham）和奈皮爾（Shabazz Napier）各10分，仍無法幫助球隊止敗，已連續8場輸球。

灰狼中鋒湯斯（Karl-Anthony Towns）13日在對洛杉磯快艇的比賽傷到膝蓋，今天因傷缺陣。 （譯者：鄭詩韻/核稿：徐睿承）1081219

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