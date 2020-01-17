2021經典賽分區預賽 中職慎重評估是否主辦

（中央社記者楊啟芳台北17日電）2021年世界棒球經典賽分區預賽，棒協昨天表示婉拒主辦。中職秘書長馮勝賢今天表示，中華職棒收到消息後，已聯繫大聯盟，相關資料會提交領隊會議，讓各球團決議是否主辦。

棒協秘書長林宗成昨天表示，由於2021年世界棒球經典賽隊伍數從16隊擴增至20隊，中華隊確定不用從資格賽打起，不過棒協也婉拒了美國大聯盟的詢問，表示將不會主辦分區預賽。

中華職棒與棒協去年初達成三方協議，未來一級賽事組、訓、參賽和主辦皆由中職主導，而經典賽也屬於一級賽事，雖然棒協已婉拒主辦，不過中職方面尚未決議。

中職秘書長馮勝賢今天表示，關於經典賽是否主辦，之前棒協、大聯盟都未詢問中職，「昨天看到這個訊息後，我就請國際組去問，等他們回覆，所有訊息我們都還沒有收到，怎麼會說我們不辦。」

馮勝賢說明，因為現在還不知道辦經典賽的權利、義務，例如收支平衡等細節，等蒐集相關訊息之後，會提交到領隊會議，給各球團決議是否要主辦，目前就是等訊息回報，「下星期應該就會有消息，球團、會長都滿關心的，會很慎重去處理。」

WBC經典賽從2006年開始舉辦，其中2013年第3屆賽事，其中一組預賽在台灣主辦，至於明年的第5屆經典賽，由於隊伍擴增，如何分組仍尚未確定，有可能維持4組，一組增加為5隊。（編輯：屈享平）1090117