安特托昆博32分擊退塞爾蒂克 公鹿5連勝[影]

NBA公鹿隊16日主場出戰塞爾蒂克隊，「字母哥」安特托昆博第3節就拿下他的「雙十」，最後並有17個籃板的表現。（圖取自facebook.com/milwaukeebucks）

（中央社密爾瓦基16日綜合外電報導）NBA公鹿隊今天在主場出戰塞爾蒂克隊，雖然塞爾蒂克後衛華克攻下40分，仍不敵公鹿球星「字母哥」安特托昆博的32分及全隊將士用命，公鹿最後就以128比123擊敗塞爾蒂克。

密爾瓦基公鹿隊前鋒密道頓（Khris Middleton）砍下23分，從板凳出發的迪文森索（Donte DiVincenzo）19分，是生涯新高，中鋒羅培茲（Brook Lopez）也貢獻16分，讓公鹿隊拉出一波5連勝，更是近11場比賽的第10勝。

波士頓塞爾蒂克隊雖有後衛華克（Kemba Walker）40分、11籃板，後衛史瑪特（Marcus Smart）24分的表現，不過，繼昨天輸給底特律活塞隊後，球隊吞下2連敗，並且在近7場比賽第5度敗下陣來。

公鹿隊在第2節一度領先27分，上半場結束就以76比58領先塞爾蒂克隊，經過兩天的休息後，他們看起來很有精神。公鹿隊上半場投籃命中率為61.9%，三分球命中率為15投12中（80%）。至於整場比賽投籃命中率為49.4%，遠距離三分球命中率為51.6%。

塞爾蒂克隊在第3節找回自己的進攻節奏，並在第3節結束前，一度將比分追到81比87的6分差。雖然安特托昆博在第3節結束前大多在場邊休息，公鹿隊仍在這段時間打出一波高潮，並以106比87的領先優勢，進入最後一節。

塞爾蒂克隊雖在第4節最後打出一波12比2的高潮，並在最後1分鐘將比分追到只剩4分差，但未能再進一步接近，最後就以123比128輸給公鹿隊。

安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）第3節就拿下他的「雙十」，最後並有17個籃板的表現，公鹿球員希爾（Geor Hill）也砍下13分。公鹿隊本球季至今6敗，其中一場是以105比116輸給塞爾蒂克隊，今天報了一箭之仇。（譯者：林沂鋒/核稿：陳政一）1090117