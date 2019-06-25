更多編輯台推薦新聞：
玩15分鐘製造假新聞模擬遊戲 對抗假消息能力更強了
科技

玩15分鐘製造假新聞模擬遊戲 對抗假消息能力更強了

從銀行到廚房 敘利亞難民在法擁抱第二人生
國際

從銀行到廚房 敘利亞難民在法擁抱第二人生

專題／連續19年送餐服務 就怕老人沒飯吃
生活

專題／連續19年送餐服務 就怕老人沒飯吃

專題／福衛七號深藏科學奧秘 7大關鍵問答解讀玄機
科技

專題／福衛七號深藏科學奧秘 7大關鍵問答解讀玄機

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動
新聞專題
NBA 2018-19年度頒獎典禮
美國職籃NBA年度頒獎典禮24日在洛杉磯登場，年度最有價值球員（MVP）、年度最佳防守球員、年度最佳新人、年度最佳教練、年度最佳第六人、年度最佳進步等獎項受各界矚目。（圖取自NBA推特）
NBA 2018-19年度頒獎典禮
新聞專題
NBA 2018-19年度頒獎典禮2/8

從人球到MVP 安特托昆博詮釋男版麻雀變鳳凰

最新更新：2019/06/25 14:52
密爾瓦基公鹿的安特托昆博24日獲NBA年度最有價值球員（MVP）。（圖取自twitter.com/NBA）
密爾瓦基公鹿的安特托昆博24日獲NBA年度最有價值球員（MVP）。（圖取自twitter.com/NBA）

（中央社記者龍柏安台北25日電）2年前父親因心病驟逝，這成了激勵安特托昆博繼續前進的動力，他要成為聯盟裡最好的球員，在他兌現承諾的這一天，可惜父親已無法陪在他身旁共享榮耀。

美國職籃（NBA）今天舉行頒獎典禮，年度最大獎例行賽MVP，沒有太多意外頒給了密爾瓦基公鹿全能前鋒安特托昆博（Giannis Antetokounmpo），他在領獎時泣不成聲，並哽咽地表示，每一次走上場，他都會想起自己的父親。

安特托昆博是奈及利亞裔的希臘人，準確地來說，20歲以前，他是希臘與奈及利亞人球，他沒有合法身分，父母則是在雅典街頭販賣廉價太陽眼鏡和紀念品的小販。

安特托昆博的父母都是運動員，爸爸是一名足球員，媽媽則是跳高選手，小時候安特托昆博的夢想就是成為足球員，由於他優異的身高條件，被希臘一名籃球俱樂部的教練挖掘，不但幫忙介紹安特托昆博父母工作，也讓安特托昆博開始接觸正規籃球訓練。

18歲那年，安特托昆博在首輪第15順位被公鹿選中，當時他的身高是6呎9吋（約206公分），開季開打前他已長到6呎10吋（約208公分），菜鳥球季結束後，他已飆長至6呎11吋（約211公分），「希臘怪胎」不脛而走。

個性內斂又顧家的安特托昆博，在菜鳥球季時曾發生過一個有趣的小故事，當時他把自己的薪水全部匯回希臘老家，卻忘了預留自己的車錢，他只好跑回球場比賽，所幸沿途一對老夫妻發現他好像是球隊新秀，主動停車詢問，並順道載他一程，否則比賽還沒開打，他恐怕就先累癱了。

安特托昆博在NBA逐漸站穩腳步，也能讓父母享受好日子時，他的父親卻在2年前因心臟病驟逝，留下錯愕的一家人，今天他在領獎時也強調，即便他渾身上下都在痠痛，他依舊咬著牙繼續奮戰，因為他的父親一直以來，都激勵著他要努力打球。

至今安特托昆博在NBA短短6年，他已是聯盟裡頂級球星，本季他場均可攻下27.7分、12.5籃板、5.9助攻，同時投籃命中率高達57.8%，都寫下職業生涯新高，在他領軍下，公鹿今年繳出60勝22負的聯盟最佳戰績，也是球隊自1980至1981球季後，相隔38年後再次突破單季60勝大關。（編輯：張芷瑄）1080625

地機族
請繼續往下閱讀
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報