死敵兼麻吉 魔術強森博德雙獲NBA終身成就獎[影]

現任NBA印第安那溜馬顧問的大鳥博德（左起）與湖人前營運總裁魔術強森25日雙雙獲得NBA終身成就獎，替兩人璀璨的職業生涯，再添一筆傳奇。（圖取自facebook.com/nba）

（中央社記者龍柏安台北25日電）從球員時代一路鬥到現在，大鳥博德與魔術強森的使命就是壓下對方、延續自家球隊的榮景，在今天這個場合，兩人終於不需再背負著宿命，攜手享受專屬他們的榮耀。

美國職籃（NBA）今天進行個人獎項頒獎典禮，現任印第安那溜馬顧問的大鳥博德（Larry Bird）與湖人前營運總裁魔術強森（Magic Johnson），雙雙獲得終身成就獎，也替兩人璀璨的職業生涯，再添一筆傳奇。

大鳥博德與魔術強森都是名人堂成員，也毫無疑問是NBA史上最偉大的球員之一，兩人聯盟出道時間僅差一年，又分屬塞爾蒂克與湖人兩大東西區強權，在80年代，這兩支球隊就瓜分了8次總冠軍，兩人的生涯軌跡，宛如一部綠衫軍與紫金軍團的恩怨史。

魔術強森從一出道就豔光四色，菜鳥球季隨湖人奪冠，且在第一場總冠軍賽繳出「大三元」成績單，他生涯共拿下5座總冠軍，還包括3次總冠軍賽MVP，至今仍是NBA控球後衛的典範。

大鳥博德比魔術強森早一年入行，也是最早全能前鋒的代表人物，除有優異外線投籃能力，籃板、助攻都難不倒他。雖然他生涯僅拿過3次總冠軍、2度獲得冠軍賽MVP，奪冠數不如魔術強森來得多，但兩人各自領軍，一次又一次叩關總冠軍賽，東西區兩大宿敵對決也成為NBA膾炙人口的好戲。

事實上兩人從大學時代就是對手，進入聯盟後又各分東西，完全稱不上是朋友，1985年兩人一起拍攝球鞋廣告，拍攝期間彼此甚至完全沒有交談，魔術強森始終認為：「我們一直在競爭，我討厭他，甚至可以說是恨他，因為我知道他可以擊敗我。」

不過後來魔術強森意識到：「原來我們兩個這麼像，我們都出生在美國中西部，成長的背景都很窮困，除了籃球之外，家人對我們來說就是一切。」因此兩人才對彼此重新瞭解和認識。

隨著相互理解後，兩人的關係也破冰，甚至魔術強森在1991年得知感染愛滋病時，還親自打電話通知大鳥博德，因為他不希望自己的好友，是看到新聞才知道自己身體出狀況。

退休後，大鳥博德擔任過總教練，也回到家鄉印第安那擔任溜馬的營運總裁，不過在2017年因健康問題卸下重職，如今則擔任球隊的顧問。

魔術強森在2017年再次加入湖人，成為球隊的營運總裁，卻因球隊內部風波，在今年4月宣布「退場」。（編輯：陳惠珍）1080625