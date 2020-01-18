NBA球衣球隊商品暢銷榜 詹姆斯湖人蟬聯第一

（中央社紐約17日綜合外電報導）美國職籃NBA球星詹姆斯和所屬球隊洛杉磯湖人蟬聯NBA球衣和球隊商品銷售排行榜首；密爾瓦基公鹿「字母哥」安特托昆博和達拉斯獨行俠「歐洲金童」唐西奇球衣人氣去年衝新高。

NBA和美國國家籃球協會球員工會（National Basketball Players Association）今天公布的數字顯示，根據去年10月到12月線上NBA商店業績，詹姆斯（LeBron James）和湖人連續第2年登上銷售榜冠軍。

詹姆斯2018年7月從克里夫蘭騎士轉戰湖人後，湖人商品買氣水漲船高。詹姆斯曾4次獲選NBA年度最有價值球員（MVP），拿過3座總冠軍。他本季場均25.4分、7.7籃板，而10.9助攻的成績領先全聯盟。湖人目前33勝8敗位居西區龍頭。

今年NBA明星賽將於2月16日在芝加哥舉行，詹姆斯在球迷票選中也領先群雄。

去年NBA年度MVP「希臘怪物」安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）在明星賽球迷票選位居東區榜首。他在球衣銷售榜排名第2，為生涯最佳表現。公鹿目前37勝6敗傲視全聯盟。安特托昆博本季場均30.1分位居全聯盟第2，外加6.2籃板、7.5助攻。

球衣銷售榜第3名是本季大多因傷休陣的金州勇士主將柯瑞（Stephen Curry）；第4名是波士頓塞爾蒂克的塔特姆（Jayson Tatum）；第5名是休士頓火箭「大鬍子」哈登（James Harden）。哈登本季場均37.2分位居全聯盟第一。

第6名是來自斯洛維尼亞的唐西奇（Luka Doncic），在銷售榜成績創生涯新高；第7名是離開上季總冠軍多倫多暴龍轉戰洛杉磯快艇的雷納德（Kawhi Leonard）；第8名是湖人「一眉哥」戴維斯（Anthony Davis）；第9和第10名分別是費城76人恩比德（Joel Embiid）和布魯克林籃網厄文（Kyrie Irving）。

第11名到第15名依序是76人西蒙斯（Ben Simmons）；離開勇士加盟籃網但因傷高掛免戰牌的杜蘭特（Kevin Durant）；火箭衛斯布魯克（Russell Westbrook）；塞爾蒂克華克（Kemba Walker）；目前因傷休養、有望22日迎接例行賽處女秀的紐奧良鵜鶘新秀威廉森（Zion Williamson）。

球隊商品暢銷榜，湖人排名第1，其次是塞爾蒂克，第3到第5名是76人、暴龍、公鹿。第6到第10名依序是勇士、火箭、芝加哥公牛、邁阿密熱火及籃網。籃網是自2014年以來首度躋身前10名。（譯者：盧映孜/核稿：陳昱婷）1090118