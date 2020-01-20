林威助敬佩王貞治意志力 難忘在他面前敲再見轟

（中央社記者謝靜雯台北20日電）中職中信兄弟二軍總教練林威助今天出席「王貞治榮光的軌跡」開展記者會，他敬佩王貞治從投手變成「世界全壘打王」的意志力，難忘2007年在日職對上王貞治領軍的軟銀隊敲再見轟。

林威助今天出席「王貞治榮光的軌跡」海外展記者會，此次展覽也與日職軟銀鷹隊、中職中信兄弟隊合作。林威助表示，透過展覽，可以促進棒球文化交流，也可以讓球迷更認識日本職棒文化。

談起王貞治，林威助表示，沒有看過球員現役時期的王貞治打球，但從小聽過不少關於王貞治的故事，包括王貞治是以投手身分展開職業生涯，後來棄投從打，花費許多苦心，從一開始一直被三振，一直到成為「世界全壘打王」，展現的意志力十分令人敬佩，王貞治對於棒球的態度，值得後輩學習。

林威助球員時期曾效力日職阪神虎隊，與王貞治領軍的日職軟銀鷹隊分屬不同聯盟，只會在交流賽中碰到。林威助表示，每次交流賽都特別期待遇到軟銀，會在賽前跟王貞治打招呼，彼此問候近況，「他很親切」。

談到與王貞治相關印象最深刻的回憶，林威助馬上清楚講出2007年6月10日阪神與王貞治帶領的軟銀交手，延長賽林威助敲出日職一軍生涯首發再見全壘打，雖然賽後兩人沒有什麼互動，但至今難忘。（編輯：張雅淨）1090120