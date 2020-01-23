NBA怪物新秀威廉森末節狂飆 處女秀攻22分[影]

美國職籃NBA紐奧良鵜鶘怪物新秀威廉森22日傷癒歸隊，但鵜鶘仍以117比121不敵馬刺。（圖取自twitter.com/PelicansNBA）

（中央社紐奧良22日綜合外電報導）美國職籃NBA紐奧良鵜鶘怪物新秀威廉森今天傷癒歸隊，在他NBA首戰的第4節狂飆，一口氣砍進17分，整場比賽打18分鐘就攻下全隊最高22分，但鵜鶘117比121不敵馬刺。

大學時期就備受矚目，並以選秀狀元之姿進到NBA的威廉森（Zion Williamson），因傷錯過菜鳥年的大半球季，鵜鶘球迷經過漫長等待，終於在今天盼到威廉森NBA的首次出賽，他此役先發上陣，並在第2節首度拿下分數。

前3節威廉森共打12分鐘，拿下5分、4籃板、1助攻，一路落後的鵜鶘也以82比94落後給馬刺。

但威廉森在第4節得分大爆發，末節剩下8分52秒時，砍進NBA生涯第1個三分球，他在這節包括三分球4次出手全部命中在內，一口氣連拿17分，一度助鵜鶘以107比106超前，可惜這場比賽泰半時間處於落後的鵜鶘，最終仍以117比121不敵馬刺，讓馬刺收下3連勝。

鵜鶘今天7人得分破十，威廉森和殷格拉姆（Brandon Ingram）雙雙攻下全隊最高的22分。

馬刺今天有5人得分達兩位數，其中阿德雷奇（LaMarcus Aldridge）有32分、14籃板的「雙十」成績，狄羅森（DeMar DeRozan）則貢獻20分。

威廉森大學時就讀全美大學體育聯盟（NCAA）名校杜克大學，因為出色的身材、勁爆的體能受到矚目，更一度因為穿爆腳下球鞋，成為鎂光燈焦點。

身高201公分、體重約130公斤的威廉森是重磅前鋒，卻總展現出驚人彈跳和滯空能力，各式強力灌籃也成為他的招牌，更被喻為「詹皇」詹姆斯（LeBron James）接班人。

威廉森一如各界預期，在打完大一球季後就投入NBA選秀，被紐奧良鵜鶘選上，成為選秀狀元，但因傷錯過大半球季，今天的比賽是他的NBA處女秀。（譯者：李晉緯/核稿：徐睿承）1090123