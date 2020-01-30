赴美宣傳東京奧運 日本射箭老將期待台日爭金

5次參加奧運的日本射箭名將山本博29日在洛杉磯宣傳東京奧運與觀光，他從口袋裡掏出奧運獎牌，給現場觀眾帶來驚喜。中央社記者林宏翰洛杉磯攝 109年1月30日

（中央社記者林宏翰洛杉磯29日專電）距東京奧運開幕6個月，日本東京都派出團隊，到洛杉磯宣傳東京之美；宣傳大使同時是射箭名將山本博向中央社記者說：「不論射箭或棒球，期待決賽上演台日對決。」

今天在洛杉磯市中心，一處寬敞明亮的美式建築裡，充滿了濃厚的日本風味。東京都產業勞動局、東京觀光財團共10多人團隊，帶著18家的旅遊業者，從日本跨海來到美國宣傳觀光。

曾5次代表日本參加奧運，山本博今年57歲，仍以運動員的身分擔任宣傳大使。上台演講的時候，他從西裝口袋裡掏出2面奧運獎牌，為台下100多名洛杉磯旅遊業者、媒體人士帶來驚喜。

山本博用奧運五環，介紹美食、文化、交通等東京特色，位在最中心的是日本人最自豪的Omotenashi文化，意味著發自內心、誠心款待客人的態度。

山本博有個外號叫「中年之星」，他的第一面奧運獎牌是1984年洛杉磯奧運銅牌，之後相隔20年，2004年雅典奧運以41歲的年紀拿到銀牌。

到現在相隔16年，他還繼續向奧運叩關，這次雖沒拿到東京奧運門票，但寄望下次巴黎奧運。他受訪的時候自嘲，肩膀動過手術、嘴裡有5顆假牙、視力也在衰退，「但我就是不放棄」。

「如果我的目標是金牌，那早就半途放棄了」，山本博說，現在還不想褪下選手身分，因為有更高的目標。

他下面一席話，很多人點頭大笑：「我想要讓全世界知道，任何年齡，即便我這個年齡，都可以在運動場上拚鬥。運動美好的地方是，不只年輕朋友參加，年長的朋友也行。奧運沒有年齡限制就是這個原因，在場每一位都可以挑戰奧運，不用怕違規。」

山本博與台灣淵源很深，幾乎每年都到林口的國立體育大學訓練，體大校長與他在1988年漢城奧運曾同場競技，他笑說「人家都當校長，我還是選手」。

他對中央社記者表示，看好台灣的射箭實力，「我有很高的期待，台灣選手能夠奪牌」。

他說：「台灣隊看起來很強，日本隊無論是棒球或是射箭也不差。我抱有很高的期待，台灣隊與日本隊在奧運的賽場上對決。我期待，競技場上的台日大戰帶給全世界一場感動的比賽。」

活動主題「東京．東京：新舊交會」，強調東京是尊重傳統、接受新事物的國際都市。系列的海報中，傳統招財貓與卡通明星Hello Kitty並列，鮮明表達主題同時也最搶手。

東京都產業勞動局長村松明典接受中央社專訪說：「奧運與帕運意義深遠，我們用最大力量舉辦這場盛會，希望藉這次機會，讓全世界知道，這座城市有這麼多令人興奮的事物。東京有古老文化，也有現代科技，全世界都會看到新舊交會的火花。」

村松明典也透過中央社鏡頭向台灣喊話：「東京有這麼多令人期待的事物，美食、動漫文化以及許多匠人傳承下來的傳統工藝，除了文化與科技，離開了市中心，還有許多自然美景值得欣賞，台灣的朋友，我們相約東京見。」（編輯：陳永昌）1090130

曾經5次參加奧運的日本射箭名將山本博帶著1984年洛杉磯奧運銅牌、2004年雅典奧運銀牌，29日在洛杉磯宣傳東京奧運與觀光。中央社記者林宏翰洛杉磯攝 109年1月30日

日本東京都產業勞動局29日在洛杉磯舉辦活動，邀集美國旅行業者、媒體人士，介紹東京奧運與觀光，主打「新舊交會」，系列海報之一是招財貓與卡通明星Hello Kitty。中央社記者林宏翰洛杉磯攝 109年1月30日

日本東京都產業勞動局29日在洛杉磯舉辦活動，宣傳東京奧運與觀光。現場擺設東京奧運吉祥物與主視覺，工作人員身上的浴衣也是東奧圖騰。中央社記者林宏翰洛杉磯攝 109年1月30日