湖人告別Kobe再出發 數萬球迷齊聚悼念

（中央社洛杉磯31日綜合外電報導）美國職籃NBA洛杉磯湖人隊退役球星布萊恩（Kobe Bryant）驟逝，湖人隊今天進行他歿後首場比賽，賽前湧向湖人隊主場史泰博中心（Staples Center）四周的球迷多達數萬人。

布萊恩於1月26日搭乘直升機在美國加州失事，享年41歲。他於2016年結束職業球員生涯，被認為是美國歷來最佳運動員之一，他的死震驚全球籃球迷。同機罹難者還有他13歲的女兒吉安娜（Gianna）及另外7人。

球迷們穿著布萊恩在洛杉磯湖人隊（Los Angeles Lakers）背號球衣，送上鮮花，在臨時豎起的白牆上留言，分享關於布萊恩的軼事。

路透社報導，湖人球迷孟多薩（Karina Mendoza）說：「柯比（布萊恩名）對我來說意義重大，我從他加入NBA起20年來都看著他，我就是愛他。我想感謝他在洛杉磯為我們所做的一切。」

今日賽事從頭到尾都會有致敬活動，布萊恩與吉安娜的球衣被放在場邊的兩個座位上，在他們生前觀看的最後一場湖人隊比賽中，他們就是坐在這兩個位置上。

71歲的湖人球迷班達特（Jim Bendat）說：「我的孩子是看著柯比長大，柯比對我的3個孩子來說意義非凡，所以我有點像是跟著我的孩子們一起經歷那段過程。」

「從某種意義來說，我幾乎就像失去一個孩子。」（譯者：曾依璇/核稿：盧映孜）1090201