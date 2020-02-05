傳MLB三方交易 紅襪貝茲轉道奇前田健太轉雙城

（中央社洛杉磯4日綜合外電報導）多家媒體今天報導，美國職棒大聯盟MLB洛杉磯道奇與波士頓紅襪、明尼蘇達雙城將完成三方交易，紅襪當家外野手貝茲與強投普萊斯轉戰道奇，道奇日籍強投前田健太則轉投雙城。

道奇外野手維杜格（Alex Verdugo）與雙城右投格拉泰羅（Brusdar Graterol）都將轉戰紅襪。

27歲的右外野手貝茲（Mookie Betts）是2018年美國聯盟最有價值球員（MVP），也是紅襪當年前進世界大賽的大功臣。他4度入選明星賽，4度拿下金手套獎，2019年打擊率2成95，上壘率3成91，長打率5成24，有29支全壘打、80分打點，跑回全聯盟最高的135分。

貝茲2018年打擊三圍為.346/.438/.640，有32支全壘打、80分打點和129分，打擊率與長打率也是美國聯盟最高。

大聯盟生涯至今6年都效力紅襪的貝茲，目前生涯出賽794場，打擊三圍.301/.374/.519，有139轟、470打點和613分。

34歲的前賽揚獎投手普萊斯（David Price）2015年12月和紅襪簽了7年2億1700萬美元合約，至今仍剩下3年9600萬美元沒跑完。去年他22場先發7勝5敗，防禦率4.28。

普萊斯生涯至今效力過坦帕灣光芒、底特律老虎、多倫多藍鳥和紅襪，321場出賽有311場先發，戰績150勝80敗，防禦率3.31，5次入選明星賽。

23歲的維杜格打擊三圍.294/.342/.475，2019年替道奇出賽106場，中外野、左外野、右外野都守過，有12轟與44分打點。

他生涯至今3個球季都效力道奇，打擊三圍.282/.335/.449，出賽158場有14轟、49分打點。

31歲的前田健太去年是效力道奇的第4個球季，共出賽37場（26場先發），戰績10勝8敗，防禦率4.04。他生涯出賽137場（103場先發），戰績47勝35敗，防禦率3.87。

21歲的格拉泰羅去年9月才進入大聯盟，10次中繼出場戰績1勝1敗，防禦率4.66。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1090205