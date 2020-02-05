曾陶鎔轉戰味全龍 葉總點打擊問題重新開始

（中央社記者楊啟芳雲林5日電）中職味全龍隊今天在斗六棒球場開訓，去年季末加入的球員也在今天亮相，從中信兄弟轉戰龍隊的曾陶鎔，近年遇到打擊低潮，不過他指出，現在有重新開始的感覺，會慢慢修正。

龍隊去年底透過擴編選秀，從其他4隊各選一名球員，包括曾陶鎔、廖文揚、羅華韋及江忠垣。

曾陶鎔自2015年加入中信兄弟，曾於2017年在一軍出賽90場，轟出15發全壘打，不過之後幾年狀況下滑，一軍機會不多。如今到味全龍隊，他說：「比較新鮮，因為有新的教練、隊友、訓練方式。」

雖然才剛報到不久，總教練已經看出曾陶鎔的打擊問題，葉君璋指出，比較多的問題在想法上，「很多人會想幫助他，跟他講很多事情，但反而頭腦會被影響，到底要用哪個動作，沒辦法很乾脆上場比賽，會針對這個問題幫助他」。

曾陶鎔也坦言：「好像一直沒有找到真正適合我的東西，兄弟那邊也都有給我很多意見，盡力想要幫助我，但自己的想法如果沒有改變，教練給再多意見好像也沒有用。」

到龍隊練習之後，曾陶鎔表示，教練一看就知道自己缺點是什麼，總教練和打擊教練都有提供意見，「感覺滿有成效的，來這邊有重新開始的感覺，教練都讓我慢慢來，可以忘掉過去很複雜的東西，慢慢修正、調整」。

曾陶鎔外野、一壘及三壘都可以守，他表示，目前練三壘守位比較多，不過教練尚未告知明確的定位，還會再討論。葉君璋則指出，「如果狀況可以好，想辦法把他排上去」。（編輯：張芷瑄）1090205