HBL劉丞勳攻守俱佳 泰山險勝南湖

（中央社記者龍柏安台北9日電）泰山高中高二前鋒劉丞勳今天攻下全隊最高的30分、16籃板，加上成功壓制對手王牌前鋒火力，搭配隊友徐宏瑋在最後1分37秒內連拿5分，終場以84比80力克南湖高中。

108學年度高中籃球聯賽（HBL）男、女8強，今天在台北和平籃球館與台北體育館兩地開打，泰山靠著劉丞勳攻守俱佳，得分與籃板雙雙寫下生涯新高，還將南湖得分主力江均的得分，壓制在本季單場次低的15分，成功幫助泰山拿下8強賽重要一勝。

泰山教頭廖文彬坦言，最難打的就是第一場比賽，沒想到劉丞勳除了自己手感熱得發燙，還能一舉壓制江均火力。

江均是今年HBL最佳前鋒候選人之一，除了強大的進攻火力，籃板也一把罩。劉丞勳表示，賽前得知自己的任務就是要盯死江均，「我就是平常心、平常守。」

事實上，劉丞勳賽前還特地看過影片、做足功課，他也大方分享防守秘訣：「江均的慣用手是右手，所以他通常都是硬過右邊，過左邊的話就是轉身。」

此役劉丞勳攻守俱佳，卻因防堵新型冠狀病毒導致比賽「關門」進行，少了球迷見證他的好表現，會不會覺得有些可惜，他靦腆笑說：「還好，反正有轉播，不過如果有球迷，南湖今天可能更難打，因為他們是支人來瘋的球隊。」

南湖在第4節一度追到只差3分，泰山後衛徐宏瑋先是命中3分球，接著又在24秒進攻時間快結束前，中距離跳投命中，連拿5分穩住勝果，他說，那兩球出手感覺都很好，都有預感會命中，但也惋惜地說：「如果有人看，我會打得更High。」（編輯：管中維）1090209