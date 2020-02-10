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石垣島交流賽桃猿球員開眼界 續辦樂觀其成

最新更新：2020/02/10 12:05

（中央社記者謝靜雯石垣市10日電）「亞洲門戶交流賽」從2016年起連續舉辦5屆，接下來是否續辦，樂天桃猿隊領隊劉玠廷表示，三方皆樂觀其成。每年透過交流賽，也想讓球員知道「人外有人、天外有天」。

「亞洲門戶交流賽」從2016年起，每年職棒球季開打前，桃猿隊（含前身Lamigo桃猿隊）都會到日本沖繩石垣市與日職千葉海洋羅德隊打交流賽，總計5屆打完，桃猿隊戰績2勝8敗。

外界關注接下來是否續辦，劉玠廷表示，桃猿、羅德、石垣市三方都覺得，這個交流賽有續辦意義，但現在還沒辦法明確答覆，「連續5年很不簡單，我們樂觀面對，也希望繼續促成」。

劉玠廷表示，一開始在台灣跟羅德隊打比賽，以及2016年首屆到石垣島打交流賽時，輸贏並非這麼一面倒，但當時為了打交流賽，球隊的調整比較快，後來按照自己節奏，不特別為了比賽拉快調整進度和強度，或讓非一軍主力上場，這是後期對戰勝少敗多的原因之一。

5屆比賽打下來，劉玠廷直言，桃猿隊在台灣有一些不錯的成績，但希望讓球員到外面世界看一看，知道「人外有人、天外有天」，知道自己不足之處，不僅是石垣島交流賽，包括先前赴北海道與日職火腿隊交流賽，在台灣與日職樂天隊交流賽，都是同樣用意，透過接觸不同的棒球文化，希望對球員有幫助。

桃猿隊去年季後轉手，由日本企業樂天集團接手，樂天在日職也有經營樂天金鷲隊，劉玠廷表示，未來如果總公司有意願，不管在台灣或者日本，都會希望促成兩支樂天球隊交流賽。（編輯：屈享平）1090210

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