美國男籃44人大名單出爐 詹姆斯可望4度打奧運

（中央社洛杉磯10日綜合外電報導）美國男籃2020年東京奧運44人培訓名單今天公布，入選者包括詹姆斯、柯瑞及杜蘭特。詹姆斯若能順利前進奧運，將是他個人第4度代表美國參賽。

美國籃球協會公布的名單中，曾3度代表美國拿下2金1銅的詹姆斯（LeBron James），和他目前在美國職籃NBA洛杉磯湖人的隊友戴維斯（Anthony Davis）都入選這次的44人大名單，他們都要爭取最後前進東京奧運的12人最終名單。

美國籃協男子籃球隊總監柯蘭基羅（Jerry Colangelo）在聲明中說：「這是美國籃協選出12名參加2020年東京奧運男籃代表隊成員的第一步。」

他還說：「我們在NBA剩餘的賽季裡，將持續觀察所有球員，但要選出參加奧運的12人名單，顯然會是極具挑戰性和困難的過程，我們將盡可能再次選出最佳陣容。」

美國男籃在這次東京奧運，將挑戰4連霸，他們在2008年北京奧運、2012年倫敦奧運、2016年里約奧運，連3次奧運奪得金牌。這次東京奧運，美國男籃的總教練將是NBA聖安東尼奧馬刺教頭波波維奇（Gregg Popovich）。

美國籃協公布的大名單中，還包括幾名長期處於養傷狀態的球員。

NBA金州勇士的柯瑞（Stephen Curry）因為左手開刀長期缺陣，但他長久以來都一直表達想參加奧運的堅定想法。

柯瑞有望在下個月回到勇士陣中。2016年的里約奧運，他因為膝蓋、腳踝問題退出。

柯瑞在勇士的隊友湯普森（Klay Thompson）去年7月接受膝蓋手術，本季都未在NBA出賽，但也被放在這次的44人名單。湯普森是4年前美國男籃在里約奧運奪金的代表隊成員之一。

同樣入選44人名單的還有杜蘭特（Kevin Durant），他正為阿基里斯腱傷勢復健，去年7月和布魯克林籃網簽下合約後，至今還未替球隊出賽。杜蘭特過去曾在2012年倫敦奧運、2016年里約奧運兩度為美國贏得男籃金牌。（譯者：李晉緯/核稿：盧映孜）1090211