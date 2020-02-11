6搶1最終名單擴增為26人 3/26出爐

（中央社記者楊啟芳台北11日電）6搶1東京奧運最終資格賽將於4月1日開打，中職秘書長馮勝賢今天表示，聯盟國際組昨天剛收到通知，最終名單擴增為26人，讓投手戰力寬裕不少，名單將於3月26日公布。

由於6搶1資格賽規格低於世界12強棒球賽，相較於12強最終名單為28人，原本6搶1只能帶24人，影響到各隊的投手戰力，將會變得相當吃緊。

不過中職秘書長馮勝賢今天表示，昨天聯盟國際組收到國際棒壘球總會通知，各隊名單將擴增為26人，對中華隊來說是大好消息。目前規劃中華隊大名單會在3月1日出爐，最終26人名單則是在3月26日公布。

馮勝賢指出，預計這星期就會確定旅外球員的狀況，「我們已經邀請旅外球員，但因為各國季賽也快要開打，目前還在跟各經紀人、球團協商中，我們也不會勉強，畢竟他們都是在國外打拚。」

馮勝賢舉例，像是日職歐力士隊的張奕個人意願就很高，他是去年12強中華隊王牌投手。馮勝賢說：「但歐力士球團目前不放人，說張奕是球隊重要角色，陳偉殷也還在等經紀人回覆，但到3月中都還會有機會。」

不過現在前旅外球員王維中、張進德、曾仁和、郭俊麟等人都還沒有找到新東家，因此會先安排在2月17日集訓。除此之外，馮勝賢也提到，高中青棒選手有幾個投手擁有150公里以上速球，也會列入考慮。（編輯：吳協昌）1090211