二刀流重現江湖再緩 大谷翔平5月前不投球

日籍投、打「二刀流」好手大谷翔平5月中之前都不會為所屬的洛杉磯天使上場投球。（檔案照片／共同社提供）

（中央社洛杉磯11日綜合外電報導）日籍投、打「二刀流」好手大谷翔平，本季在美國職棒大聯盟MLB開打後，將先以指定打擊身分出賽，5月中之前都不會為所屬的洛杉磯天使上場投球。

天使總經理艾普勒（Billy Eppler）在球隊於亞利桑那進行的季前投捕訓練營報到時，做出以上的說明。

大谷翔平去年9月決定進行左膝手術，推遲了他先前接受俗稱「湯米約翰」（Tommy John）手術的手肘韌帶置換手術的康復期，右肘的療程直到去年12月底才完成。

天使的隊醫、防護員在與艾普勒和大谷翔平會面後，做出大谷翔平不在開季上場投球的決定，但根據MLB的新規定，他可能獲准在發展聯盟賽事投球後，隔天為天使上場打擊。

艾普勒說：「我們以讓大谷翔平在5月中重新站上投手丘為目標，他今年開季會先以指定打擊身分出賽，直到沒有其他意外狀況發生為止，我們很期待他在開季擔任我們的指定打擊。」

大谷翔平將被視為天使球員名單中的「二刀流」球員，而非單純的投手，MLB本季的球員名單從25人變成26人，但名單中的投手不能超過一半。

「二刀流」的大谷翔平一旦恢復健康，能夠登板投球，將讓天使多1名可用的投手，這是新任總教練麥登（Joe Maddon）喜歡的靈活性，儘管他曾警告大谷翔平不應在短期內做太多事。

麥登說：「這傢伙（指大谷翔平）真是百年難得一見的奇才，當你試圖讓他回到正軌，必須謹慎且有耐心。」

「我認為耐心是一切的關鍵，我一生都在培養人才，所以當你試著培養一個像他（指大谷翔平）一樣在受傷後回到球場的大聯盟潛力好手，保持耐心是非常重要的，而我就非常有耐心。」

25歲的大谷翔平，2013年到2017年在日本職棒北海道日本火腿鬥士打球，2018年加入MLB天使，當年他拿下年度最佳新人獎。

當大谷翔平獲准再度為天使投球時，預料他每週將會擔任先發投手1次，並擔任指定打擊3到5次。

天使也考慮讓大谷翔平在投球日前後，不必上場打擊。（譯者：李晉緯/核稿：曾依璇）1090212