武漢肺炎疫情延燒 日本擬保證東奧安全安心

（中央社東京12日綜合外電報導）日媒報導，由於武漢肺炎疫情延燒，為消除外界對7月即將登場的東京奧運感到的不安，日本政府有意向國際社會說明防疫作為，強調東京奧運是「安全安心的奧運」。

日本共同社報導，俗稱武漢肺炎的2019年冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情延燒，造成國際社會除了對中國外，也對包括日本在內出現感染者的多個國家感到憂慮。武漢肺炎疫情在東京奧運7月正式登場前能否平息，對日本來說成了一項課題。

日本政府計畫向各參賽國說明，為防止代表團及相關人員感染武漢肺炎，將徹底採取防疫對策，尋求各方理解與合作。

日本政府高層官員表示，日本政府將強調「安全安心的奧運」，力求消除外界不安。

關於東京奧運是否可能因武漢肺炎疫情延期，日本內閣官房長官菅義偉10日在記者會表達否定看法。他說，據了解，東京奧運及帕運組織委員會已表示將如期舉行。

他說，包括向海外發布關於防疫對策等訊息，「將確實推動迎接奧運的準備工作」。

報導指出，日本政府對外說明主要內容預計包括，以安全、安心為首舉辦奧運；與國際奧委會（IOC）及世界衛生組織（WHO）合作，全力防疫；詳細提供關於疫情狀況及應對措施的訊息。

日本東京奧運擔當大臣橋本聖子在當天的記者會強調，關於目前日本狀況如何，各國想獲知準確訊息，「發佈安心和安全性很重要」。

她說，對外說明工作由外務省負責，將透過位於各國和地區的駐外使領館詳細說明日本立場。

東奧組委會4日已設立防疫對策總部，將力求防疫措施和衛生管理工作萬無一失；為確保設置在東京晴海的選手村和比賽場館安全，有意加快準備工作。（譯者：黃名璽/核稿：嚴思祺）1090212