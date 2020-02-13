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Kobe父女長眠加州私人墓園 追思日期別具意義

最新更新：2020/02/13 10:14

（中央社洛杉磯12日綜合外電報導）美國職籃NBA傳奇球星布萊恩與愛女吉安娜已於上週入土為安，長眠在離家不遠的加州新港灘（Newport Beach）私人墓園。公開追思會將於2月24日舉行，時間地點別具意義。

布萊恩（Kobe Bryant）和吉安娜（Gianna）1月26日搭乘直升機在洛杉磯附近失事，機上9人全數罹難。根據美國媒體曝光的死亡證明書記載，布萊恩7日長眠在科羅納狄馬（Corona del Mar）太平洋景觀墓園（Pacific View Memorial Park），葬禮以私人儀式舉辦。

布萊恩和吉安娜的公開追思會將於2月24日上午10時在史泰博中心（Staples Center）體育館舉行。

追思會剛好在湖人兩場主場賽事間進行，選擇這個日期頗具象徵意義，布萊恩和凡妮莎（Vanessa）4個女兒之一的吉安娜生前球衣背號是2號，布萊恩在洛杉磯湖人隊效力20年的後期，球衣背號為24號。他也曾穿過背號8號的球衣，目前掛在史泰博中心。

「洛杉磯時報」（Los Angeles Times）報導，儘管史泰博中心可容納約2萬人，「預計仍會實施嚴格的入場管制」。

布萊恩遺孀凡妮莎10日在照片分享平台Instagram表達哀傷之情。她說：「我的腦袋拒絕接受柯比（布萊恩）和吉吉（吉安娜）都已經離開的事實。」

「就像我試著消化柯比已經走了的事實，但我的身體拒絕接受我的吉吉再也不會回到我的身邊。」（譯者：黃靖貽/核稿：劉文瑜）1090213

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