穿防護衣傳遞聖火 日本抗議南韓團體嘲諷海報

（中央社東京13日綜合外電報導）南韓民間團體製作幾張奧運聖火跑者穿防護衣奔跑的海報，嘲諷東京奧運，日本政府內閣官房長官菅義偉今天表達強烈抗議；東京奧運擔當大臣橋本聖子表示，絕不容許這樣的行為。

日本時事通信社報導，菅義偉說，這種海報跟現實完全不符，為了不再發生這樣的事情，日本政府將以各種方式表達強烈抗議。

日本讀賣新聞報導，南韓「韓國之友」（VANK：Voluntary Agency Network of Korea）是由南韓年輕民族主義人士組成，他們製作幾張嘲諷東奧的海報上，描繪著穿著防護衣的聖火跑者，手持聖火在不同的場景奔跑；海報上也標明TOKYO 2020。

這幾張海報一度張貼在日本駐南韓大使館改建工程現場，並在網路上不斷轉貼。雖然福島縣政府憂心此舉將影響國際社會對福島縣及東奧的誤解，但由於是國際問題，所以縣府並未採取像是抗議等具體措施。

對VANK製作的嘲諷海報，自民黨福島縣黨部昨天向東京奧運擔當大臣橋本聖子及復興大臣田中和德請願，要求政府積極對外宣導正確資訊。

報導指出，橋本聖子表示，絕不容許這樣的行為，日本政府對東奧及帕運的安全抱持自信，會堅決面對這種助長負面風評的行為。

日本產經新聞日前報導，對於VANK製作這種連結東奧與福島核子事故的嘲弄海報，國際奧委會（IOC）提出譴責，日本政府也認為海報有問題，要求南韓政府適當應對。

日本共同社報導，VANK表示，此舉並非有意損害日本形象，而是考量保護奧運參與者健康與安全的公共利益，「作為幽默作品而製作」，並無政治性意圖。

VANK也在網路上發起連署，要求IOC禁用日本福島縣產的農產品與水產品，並禁止使用福島第一核電廠附近的比賽場館。（譯者：黃名璽/核稿：盧映孜）1090213