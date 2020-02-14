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HBL陳昱潔扮關鍵角色 南山女子4強門票入袋

最新更新：2020/02/14 19:36
108學年度高中籃球聯賽（HBL）14日持續在台北和平籃球館進行8強賽程，女子組南山高中與普門高中午後對決，南山前鋒陳昱潔（左）全場拿下22分，助隊以83比72贏得勝利。中央社記者裴禛攝　109年2月14日
108學年度高中籃球聯賽（HBL）14日持續在台北和平籃球館進行8強賽程，女子組南山高中與普門高中午後對決，南山前鋒陳昱潔（左）全場拿下22分，助隊以83比72贏得勝利。中央社記者裴禛攝　109年2月14日

（中央社記者黃巧雯台北14日電）傷癒歸隊南山高中陳昱潔今天在高中籃球聯賽女子組8強賽扮演關鍵角色，拿下個人新高的單場22分，率隊以83比72擊敗普門中學，以5連勝成為首支挺進4強球隊。

108學年度高中籃球聯賽（HBL）男、女子組8強賽，今天繼續在台北和平籃球館與台北體育館兩地登場，女子組尋求衛冕的南山首節以14比24落後，教練李陸臻認為，球隊首節未戰先怯、表現荒腔走板，球員們還互相責備，「是我最不想要看到」。

李陸臻在中場休息時大罵球員，她提到，球隊隨後打出南山的團隊精神以及價值，最終才能以11分差拿下勝利。

李陸臻透露，南山球隊休息室白板寫著，「人在一起不叫團隊，心在一起才叫團隊」，她很開心，球員有把她的話聽進去，相信未來不會再有人告訴她，南山不會打逆轉球。

先前因膝傷動刀陳昱潔，相隔10個月回到球場，並在8強賽歸隊，此役拿下全隊最高的22分，外加6籃板、6助攻。

李陸臻表示，「陳昱潔第一場球狀況只有60%，目前已調整至85%」，而陳昱潔歸隊後，希望陳昱潔不是扮演得分手，而是做供輸和領導者，陳昱潔今天也做好教練團賦予的任務。

去年4月開刀的陳昱潔，回憶起養傷期間，因傷勢恢復不如預期，也令她相當著急，由於今年已經是高三，先前在預賽階段時，也憂心球隊不能挺進8強。

陳昱潔透露，去年暑假球隊狀況不佳時，讓她相當自責，除了自暴自棄，也暴飲暴食，體重一度增加近10公斤，所幸1月練球後，目前體重已接近先前狀態。

對於今天得分創生涯單場新高，陳昱潔歸功是隊友給予機會，儘管自認目前狀態僅調整至7城，但仍希望南山後續對戰淡水商工、北一女中的比賽能夠全勝。

另一場女子組北一女中與淡水商工之戰，淡商決勝節上演逆轉秀，終場以108比102獲勝，而陣中王玥媞扮演關鍵角色，單場豪取49分、11籃板，得分締造個人生涯新高。（編輯：吳協昌）1090214

108學年度高中籃球聯賽（HBL）女子組8強賽，14日在台北和平籃球館進行南山高中與普門高中賽程，南山前鋒陳昱潔（後白衣者）遭對手包夾，仍極力突破防守，全場共獲22分，幫助球隊贏得勝利。中央社記者裴禛攝　109年2月14日
108學年度高中籃球聯賽（HBL）女子組8強賽，14日在台北和平籃球館進行南山高中與普門高中賽程，南山前鋒陳昱潔（後白衣者）遭對手包夾，仍極力突破防守，全場共獲22分，幫助球隊贏得勝利。中央社記者裴禛攝　109年2月14日
108學年度高中籃球聯賽（HBL）14日在台北和平籃球館進行8強賽程，女子組下午由南山高中與普門高中交手，南山後衛李盈潔（白衣者）表現亮眼，助南山以83比72贏得勝利。中央社記者裴禛攝　109年2月14日
108學年度高中籃球聯賽（HBL）14日在台北和平籃球館進行8強賽程，女子組下午由南山高中與普門高中交手，南山後衛李盈潔（白衣者）表現亮眼，助南山以83比72贏得勝利。中央社記者裴禛攝　109年2月14日

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