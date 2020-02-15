王詩聰熱身賽開轟悍將勝桃猿 張進德敲2安

（中央社記者謝靜雯台北15日電）富邦悍將隊今天與樂天桃猿隊打熱身賽，悍將隊洋投索沙先發2局無失分，兩隊7局打完戰成平手，悍將隊王詩聰8局開轟、超前比分，率隊以10比8拿勝，隨隊球員張進德單場2安2打點。

中職富邦悍將隊今天與樂天桃猿隊自辦熱身賽，悍將隊由洋投索沙先發，索沙先發投2局，僅被敲出1支安打，投出1次三振、無失分，陳冠傑（原名陳品學）接手中繼，首局無失分，4局續投出狀況，接連被敲安打、失誤，單局失掉4分。

今天比賽5局打完，悍將隊1比4落後，6局樂天桃猿隊林承飛從黃亦志手中敲出2分砲，7局朱育賢再從林晨樺手中敲出2分砲，7局上半打完，樂天隊8比3領先。

悍將隊7局下半追分，抓準桃猿隊投手群不穩，單局5次保送（2次觸身球保送）、暴投，單局僅敲出3支安打，就追回5分，8比8扳平比數。

悍將隊8局再起攻勢，1人出局後王詩聰開轟、超前比分，再靠著張進德適時安打，送回團隊第10分；具旅美資歷的野手張進德，新球季合約還沒有確認，目前隨悍將隊練球，今天單場2安、2打點，手感維持的不錯。（編輯：張芷瑄）1090215