更多編輯台推薦新聞：
入境檢疫電子系統將上線 與尋人系統補足防疫網
生活

入境檢疫電子系統將上線 與尋人系統補足防疫網

武漢肺炎衝擊巴黎觀光業 依賴中客品牌業績掉5成
國際

武漢肺炎衝擊巴黎觀光業 依賴中客品牌業績掉5成

100小時多管道斡旋 菲律賓髮夾彎解除旅台禁令
政治

100小時多管道斡旋 菲律賓髮夾彎解除旅台禁令

武漢肺炎台商陷疫區 封城地圖一次掌握
兩岸

武漢肺炎台商陷疫區 封城地圖一次掌握

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動

王詩聰熱身賽開轟悍將勝桃猿 張進德敲2安

最新更新：2020/02/15 16:57

（中央社記者謝靜雯台北15日電）富邦悍將隊今天與樂天桃猿隊打熱身賽，悍將隊洋投索沙先發2局無失分，兩隊7局打完戰成平手，悍將隊王詩聰8局開轟、超前比分，率隊以10比8拿勝，隨隊球員張進德單場2安2打點。

中職富邦悍將隊今天與樂天桃猿隊自辦熱身賽，悍將隊由洋投索沙先發，索沙先發投2局，僅被敲出1支安打，投出1次三振、無失分，陳冠傑（原名陳品學）接手中繼，首局無失分，4局續投出狀況，接連被敲安打、失誤，單局失掉4分。

今天比賽5局打完，悍將隊1比4落後，6局樂天桃猿隊林承飛從黃亦志手中敲出2分砲，7局朱育賢再從林晨樺手中敲出2分砲，7局上半打完，樂天隊8比3領先。

悍將隊7局下半追分，抓準桃猿隊投手群不穩，單局5次保送（2次觸身球保送）、暴投，單局僅敲出3支安打，就追回5分，8比8扳平比數。

悍將隊8局再起攻勢，1人出局後王詩聰開轟、超前比分，再靠著張進德適時安打，送回團隊第10分；具旅美資歷的野手張進德，新球季合約還沒有確認，目前隨悍將隊練球，今天單場2安、2打點，手感維持的不錯。（編輯：張芷瑄）1090215

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報