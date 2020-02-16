更多編輯台推薦新聞：
影片／國王希爾德NBA三分球大賽奪冠 最後一球定輸贏
運動

影片／國王希爾德NBA三分球大賽奪冠 最後一球定輸贏

飛鼠一號試射喊卡 科技部：太空產業衝刺不會停
科技

飛鼠一號試射喊卡 科技部：太空產業衝刺不會停

一週大事／武漢肺炎日本疫情嚴峻 東非蝗災1900萬人糧食危機
一週大事

一週大事／武漢肺炎日本疫情嚴峻 東非蝗災1900萬人糧食危機

武漢肺炎台商陷疫區 封城地圖一次掌握
兩岸

武漢肺炎台商陷疫區 封城地圖一次掌握

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
武漢肺炎／威士特丹號一確診 高雄市籲曾載客司機疫情調查
首頁 / 運動

偷暗號惹議 美國少棒聯盟擬禁用太空人當隊名

最新更新：2020/02/16 17:20

（中央社記者楊啟芳台北16日電）美國職棒太空人隊偷暗號作弊事件延燒，加州2個美國少棒聯盟擬禁用「太空人」當作隊名，因為收到很多小朋友的父母抗議，認為「太空人」這個名字已經與不當行為畫上等號。

美職太空人隊日前被揭露2017年世界大賽對道奇隊時，有竊取對手暗號的作弊行為。偷暗號事件延燒到美國基層球隊，根據美國媒體今天報導，美國加州的2支少棒聯盟，預計要禁止使用太空人（Astros）作為隊名及標誌。

其中長灘聯盟（The Long Beach Little League）主席克勞斯（Steve Klaus）表示，「於太空人隊缺乏責任感的行為，小朋友的父母們感到噁心，我們知道醜聞將會更多，明天會變得如何也不知道。」

長灘少棒聯盟預計要在下個球季開始，永久禁用「太空人」當作名字。克勞斯指出，聯盟宣言中有「品格」與「誠信」，「當你看到最高殿堂（指大聯盟）發生作弊行為時，會很難教導小朋友發展品格與誠信。」

東浮爾頓少棒聯盟（East Fullerton Little League）主席泰勒（Greg Taylor）則指出，目前聯盟中2支球隊已經要將太空人的名字改掉。他說：「我們收到了父母們的負面反應，他們認為太空人這個名字等同於不當行為。」（編輯：管中維）1090216

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報