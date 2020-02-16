南山贏球還不確定能否晉級 東山吞敗先進4強

（中央社記者龍柏安台北16日電）南山高中今天贏了還不確定能否晉級，反倒是輸球的東山高中，搶先一步確定晉級HBL 4強，東山教練廖覎鋕無奈地說：「很不舒服。」

南山高中今天靠著高二後衛陳力生，在第4節最後2分20秒內連拿6分，幫助球隊後來居上，率隊以76比73險勝東山高中，也拿下108學年度高中籃球聯賽（HBL）8強的第4勝，不過球隊想晉級，還得祈求稍晚登場的泰山高中幫忙擊敗高苑工商。

陳力生今天攻下全隊最高的17分，包括在第4節最後2分20秒內連拿6分，幫助球隊從2分落後，一舉逆轉超前，加上隊友彭冠綸最後42秒連投帶罰拿下3分，幫助南山擺脫東山糾纏拿下勝利。

贏球卻無法確定能否晉級，陳力生坦言：「我們先要贏，有贏才有機會。」因為南山若輸給東山，將提前確定淘汰，若稍晚高苑扳倒泰山，將由戰績相同的光復高中擠下南山，搭上4強末班車。

無法完全掌握自己命運，陳力生承認，接下來最後一場比賽的輸贏，他的確有些擔心，而且心中贏球的喜悅，更無法完全發洩出來，談到比賽最後他跳出來接管戰局，他笑說：「我下去休息夠了，上來的時候腿正有力。」

東山賽前已握有4勝，今天吞敗仍靠著對戰優勢順利晉級，上階段球隊也在晉級當天輸給能仁家商，今天攻下21分的王牌前鋒林信寬無奈地說：「真的有點瞎。」

東山教頭廖覎鋕強調，他們比賽的輸贏，會牽動很多人未來，他當然希望球隊可以贏球，開開心心晉級，不料本季晉級當下，球隊都是輸球作收，讓他只能苦嘆：「美中不足。」（編輯：陳俊碩）1090216