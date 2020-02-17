愛的迫降真實版 台灣北韓柔道選手的愛情故事

影片來源：빵진이TV

（中央社記者龍柏安台北17日電）從不太會韓文，加上3年內只見過3次面，多年前台灣柔道女將陳鈴真不顧多數人反對，毅然決然遠赴南韓嫁給北韓柔道選手李昌壽，兩人的愛情故事宛如南韓電視劇「愛的迫降」翻版。

韓劇「愛的迫降」敘述一名南韓財團女性繼承人，迫降在北韓與一名軍官相戀的愛情故事，類似的劇情在現實生活真實上演，女主角是台灣前柔道國手陳鈴真。

已從文化大學退休的柔道教練鄭吉祥，當年就是陳鈴真的指導教練，回憶起這段往事，他笑說：「當時我們的確不太看好，沒想到兩人竟然修成正果，而且至今仍十分甜蜜。」

鄭吉祥透露，他對韓國男生的印象，多半是脾氣暴躁，個性比較大男人，陳鈴真和李昌壽沒見過幾次面，韓文也不太會，「所以當時我們也勸過她，不過她還是決定嫁過去。」

陳鈴真在1989年世界柔道錦標賽和北韓選手李昌壽相識，兩人迅速陷入熱戀，在那個通訊封閉的年代，兩人相約隔年1990年北京亞運再見。

沒想到陳鈴真在國手選拔賽中落選，為了兌現諾言，她只好「越級」參加無限量級選拔，也如願選上國手，那次她不但拿下亞運銅牌，男友也拿下銀牌。

李昌壽在北京亞運柔道決賽，輸給了南韓選手，返國後被派去礦坑挖礦，讓他決心脫北，1991年他成功脫北，透過媒體報導尋找在台灣的陳鈴真，兩人也順利步入禮堂。

兩人如今有3個兒子，其中老大李虎進是名外型帥氣的YouTuber，另外兩人則是柔道選手，男主角李昌壽更在2017年台北世界大學運動會時，來台擔任過柔道隊總教練。（編輯：管中維）1090217