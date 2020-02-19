說世界大賽冠軍盃不過是塊金屬 MLB主席道歉滅火

（中央社洛杉磯18日綜合外電報導）美國職棒大聯盟主席曼佛瑞德日前受訪時說，總冠軍獎盃「不過是塊金屬」，慘遭各界砲轟，曼佛瑞德今天為此道歉，但他也為拒絕撤銷休士頓太空人2017年世界大賽冠軍頭銜辯護。

法新社報導，太空人鬧出偷暗號醜聞，3年前奪冠時，使用非法、科技輔助系統錄製、破解對方投手的暗號，MLB對其開罰500萬美元（約新台幣1億5000萬元），並取消太空人兩年的前兩輪選秀權。

太空人作弊事件引發軒然大波，許多球員批評當局懲處不夠嚴厲，有些人認為，太空人應該放棄他們的冠軍頭銜，而曼佛瑞德（Rob Manfred）的「獎盃不過是塊金屬」之說，無疑是火上澆油。

曼佛瑞德說：「週日有夠累人，我至少犯下一個錯誤。我想要說出要點，我用不敬的口吻指稱世界大賽冠軍獎盃。我要為此道歉。」

「沒有任何藉口，我犯了錯，我當時試著提出一個觀點，但我應該用更適當的方式來說。」

曼佛瑞德日前接受體育電視頻道ESPN訪問時表示，MLB確實曾認真考慮撤消休士頓太空人的世界大賽冠軍頭銜，但缺乏前例可循，又無強大的理由，窒礙難行。他今天也為這項決定辯護。

曼佛瑞德說：「我始終認為，我們能為球迷做出最好的事，就是告知他們事實真相，讓他們能夠自行判斷，2017年發生了什麼事，還有那場世界大賽的意義是什麼。」

「我也對開先例更改比賽結果深表關切。在漫長的大聯盟歷史裡，也曾經發生許多類似事件，若是為了糾正這件事開了先例，恐將沒完沒了，大聯盟恐無法承受。」（譯者：劉文瑜/核稿：嚴思祺）1090219